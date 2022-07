Kepez’den 14. sünnet şöleni

Kepez Belediyesi’nin, 14. Geleneksel Sünnet Şöleni, Dokumapark’ta gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, sünnet şöleni ile bu yılda ailelere çocuklarını sünnet ettirme mutluluğu yaşattı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Dokumapark’ta düzenlenen sünnet şölenine katılarak ailelerin heyecanına ortak oldu.

14. Geleneksel Sünnet Şöleni’nde ailelere seslenen Başkan Tütüncü, “Biz Kepez, birbirini sevgiyle sarıp sarmalayan kocaman bir aileyiz” dedi. Dokumapark’ın çocuklarla bambaşka bir güzellik içinde olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu yıl tam 732 yavrumuzu sünnet etkinlikleri için bir araya getirdik. Sevgili çocuklar öncelikle sünnetinizi tebrik ediyorum. Rabbim bütün yavrularımıza sağlıklı, güzel, uzun ömürler versin. Rabbim yavrularımızı annelerine, babalarına, milletimize, devletimize ve insanlığı bağışlasın. Biz onlarla gurur duyalım. Büyüdüklerinde geri dönüp baktıklarına anneleriyle, babalarıyla gurur duysunlar. Biz bunları istiyoruz. Bu duygular için büyük çaba gösteriyoruz. Her zaman söylüyorum. Biz önemli yatırımlar yapan bir belediye anlayışına sahibiz. Biz şehrin kronik sorunlarını çözen, çok önemli çalışmalar yapan ve büyük projelere imza atan bir belediyeyiz, ama biz her şeyden önce çocukların ve gençlerin belediyesiyiz. Biz onların mutlu olacağı bir şehir inşa etmek istiyoruz. Her bir yavrumuzu kendi evladımız gibi görüyoruz. Onların güzel bir şehirde kendilerini yetişmelerine ve geliştirmelerine katkı vermeye çalışıyoruz. Bu sünnet şölenleri de sevgimizi büyüttüğümüz, birbirimize duyduğumuz ilgiyi, saygıyı, kardeşliği derinleştirdiğimiz, aileler ile gönül gönüle olduğumuzda ve büyük bir aile olduğumuza vurgu yaptığımız törenler olarak kayıtlara geçiyor. Ben bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Sünnet şölenine 732 çocuk ve aileleri katıldı

Sünnet şölenine katılan 732 çocuk ve ailesini yaz boyunca Dokumapark’a düzenlenecek etkinliklerde bir araya getireceklerini bildiren Başkan Tütüncü, “Yaz boyunca gruplar halinde ücretsiz Antalya Bilim Merkezi turları yaptıracağız. Bunun yanı sıra çocuklarımızı ve ailelerini Araba Müzesi’nde misafir edeceğiz. 70 arabanın bulunduğu Araba Müzesi’nin ardından 14 bin oyuncağın olduğu Anadolu Oyuncak Müzesi de sizleri bekliyor. Bir de yavrularımızı ve ailelerini Orman Kütüphanemizde ağırlayacağız. Bu sünnet hediyelerini yavrularımızla birlikte bütün ailelere vermiş olduk. Sevgili aileler; sizleri Anadolu Oyuncak Müzesi, Araba Müzesi, Antalya Bilim Merkezi ve Orman Kütüphanesi’nde misafir edeceğiz. Bayram sonu Dokumapark’taki Yazlık Sinemaya da sizleri bekliyoruz. Her akşam yıldızların altında güzel filmler seyredeceğiz. Yaz boyu sizleri Dokumapark’ta belediyemizin etkinliklerine bekliyoruz. Bu güzel mekân ailecek birlikte olacağımız son derece güzel bir kent parkı haline geldi. Sizlere duyduğumuz sevgi bizlere bunu yaptırıyor. Çocuklarımıza güzel bir ömür diliyorum. Hepinize şimdiden mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından sünnet şölenine katılan 732 çocuk ve aileleri gönüllerince eğlenme imkanı buldular.