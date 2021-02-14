Kepez’de yüz yüze eğitim öncesi 12 okul dezenfekte edildi

Kepez Belediyesi, ilçede 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacak eski köy ve belde statüsünde bulunan yerleşim bölgelerindeki ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart 2020 tarihinden bu yana ilçede gerekli çalışmaları yürüten Kepez Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı ilçe merkezinden uzaktaki okullarda da dezenfekte çalışması başlattı. Kepez Belediyesi’nin Mobil Dezenfekte TİMİ, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacak eski köy ve belde statüsünde bulunan yerleşim bölgelerindeki okulların toplu kullanım alanlarından, sınıflara, konferans salonlarından, koridor ve lavabolara kadar her alanı dezenfekte etti. Dezenfekte çalışmaları eski köy ve belde statüsünde bulunan yerleşim bölgelerinde yer alan Antalya Eczacılar İlkokulu, Başköy İlkokulu, Kızıllı İlkokulu, Kirişçiler İlkokulu, Odabaşı İlkokulu, Altınova Esen İlkokulu, Antalya Eczacılar Ortaokulu, Başköy Ortaokulu, Kızıllı Ortaokulu, Şehit Metin Darbaş Ortaokulu, Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu, Ali Uyaroğlu İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere toplamda 12 okulda gerçekleştirildi. Kepez’in Mobil Dezenfekte TİMİ, dezenfekte çalışmalarını öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için eğitim ve öğretim süresi boyunca aralıksız devam edecek.