Kepez’de yol yapım çalışması

Kepez Belediyesi, yağmur suyu birikimini engellemek amacıyla Habibler Mahallesinde başlattığı zemin çalışmalarını tamamladı, yolu sıcak asfalt için hazır hale getirdi.

Kepez Belediyesi, modern yol hizmeti çalışmalarını Habibler Mahallesi’nde de gerçekleştirdi. Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu ve Hazreti İbrahim Cami’nin bağlantısını sağlayan 5502 Sokak üzerinde yağmur suyu birikimini engellemek amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu birikimini önlemek için önce yolda dolgu çalışması yapıldı. Ardından toprak zemin greyder ile tıraşlanarak, zemin silindir yardımıyla ezildi. Yol eğimi hesaplanarak yapılan zemin çalışmasıyla su birikintisinin önüne geçen Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi 5502 sokağı sıcak asfalt için hazır hale getirdi.