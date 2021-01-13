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Kepez’de yeni yılın ilk parkı Altıayak’a

Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk park çalışmasını Altıayak Mahallesi’nde başlattı. Mahalleye, 4 bin metrekare büyüklüğünde bir park inşa ediliyor.

ANTALYA 13.01.2021, 12:35
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Kepez’de yeni yılın ilk parkı Altıayak’a

Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk park çalışmasını Altıayak Mahallesi’nde başlattı. Mahalleye, 4 bin metrekare büyüklüğünde bir park inşa ediliyor.

Geçtiğimiz yıl inşa ettiği 23 yeni parkla 80 bin 654 metrekare yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, yeni yılda da park yatırımını ara vermeden sürdürüyor. İlçedeki 666 mahalle parkına yenilerini eklemek için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2021 yılının ilk yeşil alan çalışmasını Altıayak Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Mahalle parkı, 8200 \1 Sokak’ta 4 bin metrekare araziye inşa ediliyor. Müdürlük çalışanları, ilk olarak kamyonlarla getirilen toprağı iş makineleriyle zemine sererek, parkın tesviyesini tamamladı. Daha sonra etrafına bordür taşları inşa edilecek olan yeşil alanın, sulama ve gece aydınlatma tesisatı yapılacak. Ahşap oturma mobilyaları, piknik masaları, çocuk oyun parkı, açık hava spor aletleri yerleştirilecek olan parka, çim ekilecek ve çeşitli türde bitki ile zeytin, portakal gibi yetişmiş ağaçlar dikilecek. Yürüyüş parkurunun olacağı parkta, basketbol ve futbol sahası da bulunacak. Bölgede yaşayanların dinlenme, sosyal ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri park, yeşil örtüsüyle de nefes alınabilecek bir nokta olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkileri, bu yıl içerisinde parkın yapımı tamamlayarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını ifade ettiler.

Altıayak Mahallesi’nde, daha önce yapılan 4 parkla 8 bin 259 metrekare yeşil alan üretilmişti. İnşası devam eden parkla mahalledeki yeşil alan miktarı 12 bin metrekareye çıkmış oldu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü dönemlerinde son 13 yılda inşa edilen 377 park ve tadilatı yapılan 120 parkla ilçeye 3 milyon 229 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı.
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