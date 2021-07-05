Kepez’de yaz spor okulları açıldı

Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları açıldı. Yaz Spor Okulları’nın açılışını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerin bu yazı spor yaparak, eğlenerek ve bol bol gezerek geçireceklerini söyledi.

Kepez Belediyesi’nin ‘Yaz Spor Okulları’ törenle açıldı. Hasan Doğan Stadyumu’ndaki açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepezspor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, belediye bürokratları, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tütüncü, bu yıl yaz spor okullarına katılan çocukların çok şanslı olduğunu söyledi. Yaz spor okullarının kapılarını yeniliklerle açtıklarını belirten Tütüncü, “Bu yıl sadece spor yapmayacağız. Hem spor yapacağız, hem de sizlere yaz boyunca gezilerle bambaşka bir yaz tatili yaşatacağız. Öğretmenleriniz yaz boyunca sizlere gezi programları hazırladı. Hem spor yapacaksınız, hem de yaz boyunca güzel bir etkinlik programı ile eğleneceksiniz. Hepiniz yazı en güzel şekilde geçireceksiniz. Sonrada okullar açıldığında okullarınıza büyük bir enerjiyle heyecanla döneceksiniz” dedi.

“Kepez’in çocukları bizim çocuklarımız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaz spor okuluna katılan çocukların velilerine dönerek, “Sevgili veliler, bu çocuklar aynı zamanda bizim çocuklarımız. Evde bir tane çocuğum var. Sokaklara çıktığımız da bu güzel şehrin bütün çocukları da bizim çocuklarımız. Çocuklarımız pandemi döneminde evde kalmaktan gerçekten çok sıkıldılar. Artık onlar kendilerini bu güzel günlerde doya doya sokağa bırakmak istiyorlar. Arkadaşlarıyla geçirdikleri dostça sıcak günleri özlediler. Bende arkadaşlarımdan bu yıl spor okullarında daha çok eğlenceye yönelik, daha çok şehri gezmeye yönelik, daha çok aktiviteler yapmaya yönelik bir program hazırlamalarını istedim. Bu şehrin parklarına, müzelerine, kültür sanat tesislerine, stadyumlarına, spor salonlarına görülebilecek her yere geziler düzenleyeceğiz. Pandemi sonrası çocuklarımıza doya doya gezebilecekleri bir yaz tatili armağan etmek istiyoruz“ diye konuştu.

“Öğrencilere göz sağlığı taraması”

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin, yaz spor okulları öğrencilerini de misafir edeceğini belirten Tütüncü, bütün öğrencilere ücretsiz göz sağlığı taraması yapılacağı söyledi. Antalya Orman Çiftliği’ndeki çocuklarla karpuz, kavun, biber, patlıcan, domates dikildiğini de hatırlatan Başkan Tütüncü, “ Sizlerle de Antalya Orman Çiftliği’ne gideceğiz. Fidanlar dikeceğiz. Güzel bir yaz geçireceğiz” dedi.