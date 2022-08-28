Kepez’de Uluslararası Folklor Festivali heyecanı sürüyor

Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini buluşturan 6. Uluslararası Folklor Festivali, büyük bir heyecanla Kepez’in dört bir yanında devam ediyor.

Antalya Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde bu yıl 6’ncısını düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, 10 yabancı, Anadolu’dan 7 ekibin gösterileriyle devam ediyor. 26 Ağustos Cuma günü kortej ve açılış seremonisiyle başlayan 6. Uluslararası Folklor Festivali, her gün yöresel gösterilerle farklı kültürleri buluşturuyor. Festivalin ikinci gününde Dokumapark ve Atatürk Mahallesi de renkli gösterilere sahne oldu. Yöresel oyunların, rengarenk yöresel kıyafetlerle buluştuğu festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Farklı kültürlere ait ezgilere de vatandaşlar alkışlarla tempo tuttu. Kepez Belediyesi’nin altı yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü Uluslararası Folklor Festivali, bugün 20.30’da Kepez Kent Meydanı, Mehmet Akif Mahallesindeki gösterilerle devam edecek. 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da kapalı yol-Cumhuriyet meydanı güzergahından kortej yürüyüşü ve ardından da Cumhuriyet Meydanı’nda gala gerçekleştirilecek. Kültürlerin buluştuğu festival, 30 Ağustos Dokumapark ve Varsak Aktoprak Mahallesi’ndeki gösterilerin ardından sona erecek.