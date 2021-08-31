Kepez’de ücretsiz halk oyunları kursu açılıyor

Kepez Belediyesi, 10-18 yaş grubunda çocuk ve gençler için ücretsiz halk oyunları kursu açıyor. Halk oyunları kursu için son başvuru tarihi 17 Eylül olarak belirlendi.

Kepez Belediyesi, çocuk ve gençler için halk oyunları kursu da düzenliyor. Ücretsiz kurslara 10-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler katılabilecek. Son başvuru tarihi 17 Eylül olarak belirlenen kurslara katılmak isteyenler telefon hattından veya kepez kültür adlı internet sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilecekler. Başvurular mesai saatleri içerisinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ne yapılacak. Kurslara katılmak isteyen çocuk ve gençlerden, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, veli izin belgesi, HES kodu ile şahıslarca doldurulacak kurs kayıt formu isteniyor. Kepez Belediyesi, Halk oyunları kursu için son başvuru tarihini de 17 Eylül olarak belirledi.

“Halk oyunlarının faydası”

Halk oyunları çocukların aynı müzikte aynı hareketleri yapması, komutla hareket etmeleri, onların bütünleşmesini, kurallara uymasını ve dikkatlerini bir noktada toplamalarını sağlıyor. Halk oyunlarının çocuklar üzerinde zihinsel, bedensel ve motorsal gelişime de etkisi var. Çocuklarda özgüvenin oluşmasında önemli bir rolü olan halk oyunları, içine kapanık ya da dikkati az olan bireylerin sosyalleşmesi için de önemli bir faktör.