Kepez’de Trio Patara Konseri

Kepez Belediyesi’nin kültür etkinlikleri çerçevesinde Trio Patara grubu Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde klasik müzikseverler ile buluştu.

Kültür sanat etkinlikleriyle dünyaca ünlü seslere ev sahipliği yapan Kepez’de, klasik müzikseverler bir araya geldi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde Trio Patara grubu muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Trio Patara grubunun Flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Soprano sanatçısı Simge Büyükedes tarafından gerçekleşen konserde klasik müzik şöleni yaşandı. Flüt, arp ve soprano sese uygun ünlü bestelerin seslendirildiği konser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı. Muhteşem konsere ATSO Güzel Sanatlar Lisesi, Karatay Anadolu Lisesi, Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi ve Çocuk ve Senfoni Orkestrası öğrenci ve velileri katıldı.