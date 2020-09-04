Kepez’de şeffaf işletme dönemi

Kepez Belediyesi, tesislerinin işletilmesinde faaliyet göstermek amacıyla ‘ANTKEPBEL’ adı altında işletme kurdu. Başkan Tütüncü, mecliste oybirliğiyle kabul edilen işletmeyle, belediyenin iktisadi tesislerini kurumsal bir seviyeye taşıyacaklarını belirterek, “Böylelikle işletmelerimizi hesap vermeyi kolaylaştıran şeffaf bir sisteme kavuşturuyoruz.” dedi.

Kepez Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında 34’ü yazılı, 4’ü önerge olmak üzere 38 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında ve pandemi kuralları çerçevesinde toplanan meclis, ilçeye yeni hizmetlerinin yapılmasının önünü açacak olan birçok önemli karara imza attı.

Başkan Hakan Tütüncü, meclisi Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümüne değinerek açtı. Başkan Tütüncü, “Sivas Kongresi’nin 101. yılını kutluyorum. İstiklal harbimizin milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükran’la yâd ettiğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi

Daha sonra meclis gündeminin önemli maddelerinden biri olan belediye tesisleri için işletme kurulması konusu görüşüldü.

Kepez Belediyesi, verdikleri hizmetlerle büyük takdir gören ve ilçeye değer kazandıran iktisadi işletmelerini, daha da kurumsallaştırmak ve şeffaf bir yapıya kavuşturmak amacıyla tek çatı altında bir araya getiriyor.

Tesisler için ANTKEPBEL kuruldu

Kepez Belediyesi, mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri, yüzme havuzu, çöp konteyner üretimi, çay bahçesi, kafeterya, kantin ve restoran, otopark, akaryakıt istasyonu, müze, sera üretimi (fidan ve süs bitkileri), gençlik eğitim merkezi, konferans, kültür ve tiyatro salonu, kreş ve gündüz bakım evi, huzurevi, sağlık merkezi, konuk evi ve misafirhane ile günübirlik tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere, Belediye Kanununun 18. maddesi (i) bendine istinaden “ANTKEPBEL (Antalya Kepez Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında bütçe içi işletme kurdu.

Kepez Belediye Meclisi de, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun olumlu görüş belirttiği ANTKEPBEL’in kurulmasını oy birliği ile kabul etti.

Şirket değil işletme

Oylamanın ardından söz alan Başkan Tütüncü, ANTKEPBEL ile ilgili şunları kaydetti: “ANTKEPBEL ile bir şirket kurmuyoruz. Belediyemizin iktisadi işletmelerini, belediye kanunu çerçevesinde vergi numarası alarak iktisadi bir işletme statüsüne kavuşturuyoruz. Belediyemizin önemli iktisadi iştirakleri, gün geçtikçe kendisini geliştirerek yoluna devam ediyor. Dönemimizde yapılan Belediye Sağlık Merkezi’nin, tıp merkezi ruhsatı almış olması son derece sevindiricidir. Sağlık Bakanlığı, Belediye Sağlık Merkezimizi, bir özel sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetleri standardına erişmiş olduğundan dolayı sınıf atlattı. Bakanlığımız, sağlık merkezimizi, adeta bir özel hastane statüsüne kavuşturdu. Kreşlerimiz, müzelerimiz, spor tesislerimiz, kültür ve sanat salonlarımız ve daha birçok işletmemiz var.

Hesap verebilmeyi kolaylaştırıyoruz

Bütün bu işletmelerimizi ANTKEPBEL ile bir vergi mükellefi haline dönüştürüyor ve bu işletmeleri daha da kurumsal hale getiriyoruz. Belediye kanununa dayanılarak kurduğumuz işletme ile belediyemizin işletmelerini daha da kurumsal bir seviyeye taşıyacağız. Böylelikle işletmelerimizi, hesap vermeyi kolaylaştıran şeffaf bir sisteme kavuşturuyoruz.”

Tütüncü’den, Antalyalı Hakkı Çavuş önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe’yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar etmiş olan Alpay Reşat Çiğiltepe’nin isminin, Çankaya Mahallesi’nde 6464 Sokak’a verilmesi için meclise önerge vergi. Bu önergenin İsim Tespit Komisyonu’na gönderilmesinin ardından Başkan Hakan Tütüncü de, meclise İzmir’in, Yunan işgalinden kurtuluşu sırasında, 9 Eylül 1922 günü şehit düşen Antalyalı Hakkı Çavuş’un isminin de uygun bir caddeye verilmesiyle ilgili sözlü önerge verdi.

9 Eylül şehidi Antalyalı Hakkı Çavuş

Milli tarihin önemli isimlerini Kepez’de yaşatmaya özel bir önem verdiklerini belirten Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Kurtuluş Savaşımız efsanevi günlerinde yaşamlarından vazgeçmiş ama bu ülkeyi milletimizin ebedi vatanı kılmak için mücadele eden büyüklerimizi anmak, onların isimleri ile şehrimizi güzelleştirmek bizi büyük bir memnuniyete sevk ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Eylül ayındayız. Eylül, zafer ayının arkasından Milli Mücadele zaferinin taçlandırıldığı, zafere mührün vurulduğu bir vakittir. 9 Eylül’de de İzmir’den düşmanın denize dökülmesi hadisesi Kurtuluş Savaş’ımızın en önemli dönüm tarihlerinden birisidir. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Antalyalı bir askerimiz de şehit olur. Antalyalı Hakkı Çavuş. Hakkında çok az bilgi var. Fotoğrafı bile elimizde mevcut değil. Yerel Tarihçi Hüseyin Cimrin’in yazıları olmasa belki adına da bilmeyecektik.

İzmir’de bazı yerlere, Antalyalı Hakkı Çavuş’un ismi verilmiş. Belediye başkanı olarak meclisimize Antalyalı Hakkı Çavuş’un isminin uygun bir caddeye verilmesiyle ilgili sözlü önerge vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Tütüncü’nün bu sözlü önergesi de İsim Tespit Komisyonu’na gönderildi.