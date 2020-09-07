Kepez’de personel alımı noter huzurunda yapıldı

Türkiye İş Kurumu Resmi internet sitesinden birimlerinde çalıştırılmak üzere 15 sürekli, 13 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyuran Kepez Belediyesi, personel alımını noter huzurunda, kura çekimi ile gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile 28 işçi alımı yaptı. Türkiye İş Kurumu Resmi internet sitesinden ilana çıkmak suretiyle 15 sürekli, 13 mevsimlik işçi alacağını duyuran Kepez Belediyesi, işçi alımlarını kura çekimiyle gerçekleştirdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde yapılan kura çekimine atama şartlarına haiz 105 kişi katıldı. Kepez Belediyesi’ne Kepez AŞ. bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 yapı dekorasyon ve yapı iç mekan dekorasyon ustası, 1 ağır vasıta tır şoförü, 13 sezonluk beden işçisi, 7 çöp toplama beden işçisi, 2 genel beden işçisi, 3 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere işçi, 1 harita teknikeri alımı yapıldı.

Kura belediyenin web sitesinden canlı yayımlandı

Noter huzurunda kura çekimi ile gerçekleştirilen işçi alımları, belediyenin web sitesi üzerinden canlı olarak yayımlandı. Yapı dekorasyon ve yapı iç mekan dekorasyon ile ağır vasıta tır şoförlüğüne 1’er kişinin müracaat etmesinden dolayı bu vasıflara haiz olan 2 işçi kuraya tabi tutulmadan işe alındı. Kepez Belediyesi’nin işçi alımları Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak yapıldı. Adaylar kura salonuna alınmadan önce ateşleri ölçüldü, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı. Maskesiz hiçbir adayın alınmadığı kura salonunda oturma yerleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Kepez Belediyesi, Temmuz ayında ki işçi alımlarını da yine noter huzurunda kura çekimi ile gerçekleştirmişti.