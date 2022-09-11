Kepez’de otodrag heyecanı

Antalya Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışı, Kepez Drag Pisti’nde yapılıyor. Heyecanlı yarışlara 10 farklı ilden, 86 yarışmacı katılıyor.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Drag Pisti, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. 10 Eylül Cumartesi günü antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile başlayan yarışlar, 11 Eylül Pazar (Bugün) yerini sporcuların hız mücadelesine bıraktı. Tribünleri dolduran hız tutkunları da, 2 gündür devam eden yarışları büyük bir keyifle takip etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mahalli Oto Drag kuralarına uygun olarak Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışlarına 10 farklı ilden, 86 yarışmacı katıldı. Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti, gün boyu heyecanlı yarışlara sahne olacak. Günün sonunda Otodrag Yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.