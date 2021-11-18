Kepez’de okul bahçelerine geleneksel oyun alanları oluşturuluyor

Kepez Belediyesi çocukların fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Okul bahçelerine oyun alanları oluşturarak, çocukların eğlenmesi ve öğrenmesi sağlanıyor.

Kepez Belediyesi, okulların bahçelerine çizgi boyası ile geleneksel oyunları çizerek, çocuklara değişik alternatifler sunan bir oyun dünyası sağlıyor. Oyun çizgileriyle donatılan okul bahçelerinde, coşku, paylaşım ve dayanışma duygusunu kazandırırken, çocukların en büyük ihtiyacı olan eğitimin ayrılmaz parçası olan oyun oynama anlayışı da farklı bir boyuta taşıyor. Çocuklar ‘sek-sek’, ‘üçtaş’ ve ‘satranç’ gibi oyunlar ile eğlenirken aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunu kazanıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen oyun çizgi çalışmaları, çocukların okul ve tatil günlerinde keyifli anlar geçirmelerini sağlıyor. Okulların bahçelerinde oyun çizgileriyle buluşan çocuklar, kişisel ve zeka gelişimlerine katkı sağlayan bu oyunlar sayesinde daha da sosyalleşiyor. Göksu ilkokulu ve Emine Fatma Çevik Anaokulu’nun bahçesi de çizgi çalışmaları ile renklendirildi. Öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma Kepez’in ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor.