Kepez’de ‘motodrag’ heyecanı

Kepez Belediyesi, hız tutkunlarını otomobil yarışlarından sonra motor sporları heyecanıyla da buluşturuyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu ( TMF)’nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışı’na Kepez ev sahipliği yapacak. Geçen hafta Otodrag yarışları ile sezonu açan Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’ndeki yarış pistinde bu hafta sonu Motosiklet sporları heyecanı yaşanacak. TMF’nin yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışı 25-26 Eylül tarihlerinde Kepez Drag Pisti’nde yapılacak.

“Tütüncü, yarış motosikletinde”

Yarışmayı organize eden A2 Teker Spor Kulübü üyeleri de motosikletleriyle Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Belediye binasının bahçesinde gerçekleşen kabulde Tütüncü, yarış motosikletine binerek, sporcularla fotoğraf çekildi. Başkan Tütüncü, sohbet ettiği sporculara, kulüp üyelerine yarışta başarılar diledi. Gençleri çok sevdiğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Onların tutkularına omuz vermekten, kalplerinden, gönüllerinden tutmaktan müthiş hoşlanıyoruz” dedi.

“Kepez’de hız tutkusu yasal pistte”

Başkan Tütüncü, hız tutkusunun, otomobil ve motor sporlarının gençlerin gönül dünyalarında apayrı bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Biz, gençlerin hız tutkularını muhteşem pistlerde, yasal zeminlerde güzel, güzel etkinliklerle gidermelerini istiyoruz. Antalya’ya, 2018 yılında bir drag pisti kazandırdık. Bu pist, bizim için önemli yatırım ve kazançtı. Kepez pistinde, yılın değişik zamanlarında otomobil ve motor sporlarında çok önemli aktiviteler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Kepez pistinde sezonu büyük bir enerji ve özlemle açtık. Gençlerle birbirimizi çok özlemişiz. Antalya olarak motor sporlarını özlemişiz. Bu yarışta bunu fark ettik. Bu hafta sonu da motodrag etkinliğini gençlerle, hız tutkunlarıyla buluşturacağız” diye konuştu.

“Hız şölenine davet”

Kepez pistinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışı’na Antalyalıları davet eden Başkan Hakan Tütüncü, “Önümüzdeki hafta sonu bütün hemşerilerimizi, motosiklet tutkunlarını ve değişik hobilerle hayata tutunanları Kepez’e bekliyoruz. Kepez pistinde sezonu açtık. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle bu etkinlikleri ne yazık ki yapamamıştık. O sebepten diyorum, birbirimizi çok özledik diye. Önümüzdeki günlerde de motosiklet, otomobil alanında değişik etkinliklerle gençlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Motodrag 25-26 Eylül’de”

A2 Teker Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara, Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılması bekleniyor. Motodrag 1. Ayak Yarışı’nda 2,5 saniyede 100 kilometrelik hıza çıkan motosikletlerin heyecanı yaşanacak. Kepez Drag Pisti’nde A2 Teker Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılacak. Motodrag 1. Ayak Yarışı’nda 2,5 saniyede 100 kilometrelik hıza çıkan motosikletler hız tutkunlarının ilgi odağı olacak. Yarışçılar, hem 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye hem de rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya çalışacak. Sezonun ilk yarışı 25 Eylül Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Yarışçılar, hem 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye hem de rakiplerinden daha iyi kalkış yapmaya çalışacak.