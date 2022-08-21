Kepez’de modern işyerleri için inşaat ruhsatları veriliyor

Kepez’in binlerce kişiye iş, aş olacak Sanayi sitesinin ruhsatı verildi. Kirişçiler Mahallesi’nde yaklaşık 340 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek İnşaat Malzemecileri Sitesinin ilk yapı ruhsatlarını teslim eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Emek emek imar sorunlarını çözdük, alt yapıları tamamladık. Şimdi inşaatlar başlıyor. Modern bir anlayışla yükselen proje, binlerce hemşehrimize iş, aş ve ekmek olacak” dedi.

Antalya esnafına toplu işyerleri kurabilme noktasında büyük destek veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, Kirişçiler Mahallesi’nde yaklaşık 340 dönüm alan üzerine inşa edeceği sanayi sitesinin inşaat Ruhsat belgelerini teslim etti. Kepez Belediyesi’nin toplantı salonunda gerçekleşen törene İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek, Kooperatif Başkan Yardımcısı Celal Kaya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Ruhsat belgesi teslim töreni öncesinde bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugünün Kepez’in şehircilik yolculuğunda, şehirleşme yolculuğunda önemli aşamalardan birisine geçtiği, önemli tarihlerden biri olarak kayıtlara geçecek bir gün olduğunu söyledi.

“İnşaat ruhsatlarını teslim ediyoruz”

Çok mutlu olduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Yolun başında en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesinin toplu iş yerleri olduğunu ifade etmiştik. Toplu işyerleriyle ilgili olarak gereken çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte en güzel şekilde yapacağımızı bildirmiştik. Bugün ne mutlu ki bize, yeni inşaat malzemecileri sitesinin doğumu gerçekleşiyor. Çünkü uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız mülkiyet, planlama ve uygulama gibi imar ve şehirciliğe ilişkin temel meselelerini hallettiğimiz yeni bir toplu iş yerinin ilk inşaat ruhsatlarını veriyoruz. Bu bizim için mutluluk vesilesi”dedi.

“Kooperatifin resmi anlamda yapımı başladı”

“2009 da göreve geldiğimizde Antalya’nın mevcut İnşaat Malzemecileri Sitesi şu anki yerindeydi. Ünsal Mahallesi’ndeki bu İnşaat Malzemecileri Sitesinin birçok problemleri vardı” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bizimde görevlerimizin başında İnşaat Malzemecileri Sitesinin problemlerinin çözülmesi ve onların en güzel şekilde iskanlarına kavuşması geliyordu. Bu sürece kooperatif başkanlarımızda çok büyük katkı sundular ve birlikte çalışmamızla, çözüm yaklaşımlarımızla bu problemleri çözdük. O adeta arap saçına dönmüş inşaat malzemecileri sitesi bugün bambaşka bir mutluluk içinde. İşte o sevinç yeni bir sitenin doğmasına vesile oldu. Mülkiyeti kooperatifin kendisi satın aldı, üzerinde mevzi imar planları, üst ölçekli planlar ve uygulamalı imar planları yapıldı. Gerçekten çok meşakkatli işlerdi. 18. madde uygulaması, sonrasında belediyemizin altyapı ile ilgili çalışmaları tamamlandı. Bütün bunların neticesinde de şimdi iş geldi, çattı yapı ruhsatlarının verilmesine geldi. Bugün 2 adet İnşaat ruhsatını takdim edeceğiz. Böylelikle kooperatifin resmi anlamda yapımı başlamış oldu” diye konuştu.

“Binlerce kişiye iş, aş ve ekmek”

Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisinin de enerji ihtiyacı olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bu ihtiyacın giderilmesi konusunda da süreci hızlandıracak bir adım atılmış oluyor. Sonrasında da bu arazi üzerine inşa edeceğimiz toplu iş yeri, Antalya’nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir yer olacak. Bir mutluluğumuzu daha ifade etmek isteriz. Oda şu; bu tip sanayi siteleri bizden önce gecekondu ile başlar. O gecekondu ihtiyaçlara göre ulanır, ulanır bir kara tren gibi katarlar halinde uzar gider, eski yerler gibi. Sonrada belediye gelir oradaki problemleri çözmeye, alt yapılarla uğraşır, engelleri ortadan kaldırmaya çalışır. Ama burada dünyanın modern kentlerinde toplu iş yeri nasıl kuruluyorsa, işte o mantıkla toplu bir işyerinin kuruluşuna o mantıkla şahitlik ediyoruz.

Önce mülkiyet sonra imar, sonra imar uygulaması, yollar alt yapı şimdide sıra geldi inşaat ruhsatlarının verilmesi ve inşaatların başlamasına... Türkiye’de de bu anlamda Antalya gibi bir yerde eşine benzerine rastlanılmayan bir çalışmayı ortaya koyuyoruz. Hiç yoktur demiyoruz, sıklıkla rastlanan bir uygulama değil, ama doğru uygulama bu diyoruz. Bugün hepimiz için bir iftihar günüdür, hepimiz için bugün bir sevinç günüdür. Bu toplu iş yerimiz inanıyorum ki; binlerce kişiye iş, aş ve ekmek olacak. Biz şehir adına çok güzel bir iş yaptık. Verdiğimiz ruhsatların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sitemiz tamamlanıp bittiğinde açılış sevincini ve heyecanını da birlikte yaşayalım arzusundayım” dedi.

“Kepez belediyesi bizim evimiz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek “2009 yılından itibaren başkanımızın bize verdiği destek, kıymet, değere binlerce kez teşekkür ederiz. Kepez Belediyesi bizim evimiz. Biz burayı evimiz kabul ediyoruz. Hiçbir sorunumuzun çözülmeme gibi bir durumu olmadı” diye konuştu. İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Celalettin Kaya da, “Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi bugün üçüncü kez sevindirdiler. Birincisi; arazilerin imarında, yol yapımında, özellikle o taş kayaların yerine yolların yapımı ayrı bir meşakkatti. Kooperatifimizin tapularını vererek bizi sevindirdiler. Üçüncü sevincimizde inşaat Ruhsatlarını bugün burada alıyor olmamızdır. Burası bizim evimiz. Buradan elimiz hiç boş olarak dönmedik” diye konuştu.

“Örnek bir proje”

Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Sağdur da, “ Kooperatifin çabasıyla ciddi bir süreç bizlerinde desteğiyle aşıldı. Plan süreci, 18.madde uygulama süreci, ruhsat ve ruhsattan sonrada iskanları vereceğiz. Biz gecekondudan hep uygun bir hale getirirken, bu çalışma örnek bir proje oldu. Bölgenin sıfırdan alınıp, bu hale gelmesi bizimde önerdiğimiz ve özlemle baktığımız bir konu. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz, bugüne kadar çalışma arkadaşlarımızla ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonrada yapmaya hazırız“ dedi.

Yeni sanayi sitesi

İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin, yeni Sanayi sitesi Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde yaklaşık 340 dönüm alan üzerine inşa edilecek. İnşaat Malzemecileri sitesi alanında, öncelikle yol, elektrik, su, telefon, internet gibi alt yapı çalışmaları tamamlandı. İnşaat ruhsatlarının devamında inşaatlar hızla yükselecek. Toplu iş yerinde cami, trafo, park, Sağlık tesisi alanları gibi gerekli tüm Sosyal donatı alanları da yer alacak. Kepez ve Antalya’ya yakışan nezih ve Modern bir Toplu iş yeri inşaa edilerek burada yükselecek.