Kepez’de ‘KOSGEB Bilgilendirme Günleri’

Kepez Belediyesi, girişimcilik yapmak isteyen vatandaşlar için ‘KOSGEB Bilgilendirme Günleri’ düzenleyecek. Her hafta Çarşamba günleri düzenlenecek olan bilgilendirme günlerinde, girişimcilik yapmak isteyenlere KOSGEB destekleri uzmanlar tarafından anlatılacak.

Girişimci kadın ve kooperatiflere yönelik destek paketi projesi ile kadın girişimcileri cesaretlendiren Kepez Belediyesi, yeni bir çalışmaya imza atıyor. Girişimcilik yapmak isteyen herkesin önünü açacak olan Kepez Belediyesi, KOSGEB işbirliğiyle bilgilendirme günleri düzenleyecek. Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek ‘KOSGEB Bilgilendirme Günleri’ girişimcilik yapmak isteyenlere hayallerinin kapılarını aralayacak. İlki 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek bilgilendirme günlerine KOSGEB uzmanları da katılacak. Kepez Belediyesi, yeni iş kurma planı olan ve iş hayatına atılmak isteyen girişimcileri Çarşamba günleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Sakarya Bulvarı’ndaki AKMEK’de düzenlenecek ‘KOSGEB Bilgilendirme Günleri’ne bekliyor.

2 ayda 7 kooperatif kuruldu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik hayata geçirdiği ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’, girişimcilik yapmak isteyen birçok kadını cesaretlendirdi. Kepez Belediyesi’nin, sunduğu destek paketi ile cesaretlenen kadınlar bir araya gelerek kooperatifçilik hayallerini gerçekleştirdiler. Kepez Belediyesi, kadın emeğini ekonomik bir değer kazandırmak için Tarım ve Ticaret Bakanlığı ile çıktığı yolda son 2 ayda 7 yeni Kadın Kooperatifi kurulmasına öncülük etti.