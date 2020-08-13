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Kepez’de kadınlara ikinci el eşyalarını satma fırsatı
KEPEZ BELEDİYESİ, EV EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK İSTEYEN HANIMLARA KEPEZ KENT MEYDANI’NDA HER HAFTA İKİNCİ EL EŞYALARINI SATMA İMKANI SUNACAK.
ANTALYA 13.08.2020, 14:26
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Kepez Belediyesi, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara Kepez Kent Meydanı’nda her hafta ikinci el eşyalarını satma imkanı sunacak.
Kepez’de, kadınlara özel bir çalışmaya daha imza atıyor. Kepez Belediyesi, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara evlerindeki ikinci el eşyaları satma imkanı sunacak. Kepez Belediyesi, ‘Haydi hanımlar getir sat’ günleri ile Kepez Kent Meydanı’nın kapılarını kadınlara aralayacak. 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren, her hafta 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hanımlar, evlerindeki ikinci el eşyaları satma fırsatı bulacaklar. ‘Haydi hanımlar getir sat’ günlerine katılmak isteyenler, 0 537 520 91 56 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.
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