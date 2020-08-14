Kepez’de indirimli alışveriş günleri başlıyor
KEPEZ’İN ‘İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ GÜNLERİ’ 22 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR. KEPEZ KENT MEYDANI’NDA HER HAFTA DÜZENLENECEK OLAN ‘İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ GÜNLERİ İLE ANTALYALILAR, AYAKKABIDAN ÇANTAYA, HER TÜRLÜ ÜRÜNE DAHA HESAPLI BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLECEK.
Kepez’in ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Kepez Kent Meydanı’nda her hafta düzenlenecek olan ‘İndirimli Alışveriş Günleri ile Antalyalılar, ayakkabıdan çantaya, her türlü ürüne daha hesaplı bir şekilde ulaşabilecek.
Kepez Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(AESOB), işbirliğiyle ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ düzenlenecek. Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı ve Antalya’nın en büyük alanına sahip Kepez Kent Meydanı, 22 Ağustos’tan itibaren yüzlerce alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek. İndirimli alışveriş günleriyle ayakkabıdan çantaya, her türlü ürün Antalyalılara hesaplı bir şekilde ulaştırılacak. Her Cumartesi farklı iş sektörleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Kepez Kent Meydanı’nda alıcılarla buluşacak. Esnaf dostu Kepez Belediyesi, indirimli alışveriş günleri ile Antalya esnafına da destek sunmuş olacak.
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