Kepez’de, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şube Başkanlığı işbirliğiyle, trafik kurallarına duyarlı nesiller yetişiyor. Kepez Belediyesi’nin Trafik Eğitim Parkuru’nda her eğitim ve öğretim yılında ilkokul 2. ve 3. sınıflara yönelik düzenlenen Trafik Güvenliği Eğitimleri ile öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor. 2022-2023 öğretim yılı döneminin trafik eğitimleri başladı. Eğitimlere çeşitli okullardan her gün ortalama 250 ilköğretim öğrencisi katıldı. Trafik polisleri tarafından, öğrencilere trafik kuralları, trafik levhalarının anlamları, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, bisiklet, kaykay kullanımında kask benzeri koruma aparatlarının kullanılma gerekliliği anlatıldı.

Trafik Eğitim Parkurunda kurulan mini sokaklar arasında akülü oyuncak araçları kullanan çocuklara, trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi, öğrencilerin soruları cevaplandı. Trafik Güvenliği Eğitimleri, 2022-2023 öğretim yılı boyunca pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sabah ve öğleden sonraları 2’şer grup halinde devam edecek.