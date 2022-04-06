Kepez’de geleneksel sokak oyunları okul bahçelerinde

Kepez Belediyesi, çocukların fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını okul bahçelerine taşıyor.

Kepez’de okul bahçelerinde unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynanıyor. Kepez Belediyesi, çocukların beden sağlığına katkı veren ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını okul bahçelerinde yaşatıyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Varsak Şelale İlkokulu’nda gerçekleştirilen oyun çizgi çalışmaları ile okul bahçesi yeni oyun çizimleriyle renklendirildi. Oyun çizgileriyle donatılan okul bahçeleri, çocuklara paylaşım ve dayanışma duygusunu kazandırırken, eğitimin ayrılmaz parçası olan oyun oynama anlayışı da farklı bir boyuta taşınıyor. Okulların bahçelerinde oyun çizgileriyle buluşan çocuklar, kişisel ve zeka gelişimlerine katkı sağlayan bu oyunlar sayesinde daha da sosyalleşiyor. Çocuklar ders aralarında ‘sek-sek’, ‘üçtaş’ ve ‘satranç’ gibi oyunlar ile eğlenirken aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunu kazanıyor. Öğrencilerin , takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma Kepez’in ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor.