Kepez’de etiket denetimi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yüzde 7’lik KDV indirim düzenlemesi üzerine ilçedeki temel gıda ürün satışı yapılan işletmeler ve zincir marketlerde Haksız Fiyat Denetimleri ve Fiyat Etiket Denetimleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den 1’e indirildiğini açıklamasının ardından Kepez Belediyesi harekete geçti. Ticaret İl Müdürlüğü ve Kepez Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yüzde 7’lik KDV indirim düzenlemesi üzerine ilçede Haksız Fiyat Denetimleri ve Fiyat Etiket Denetimleri gerçekleştirdi. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmesini sağlamak için başlatılan denetimlerde, temel gıda ürün satışı yapılan işletmeler ve zincir marketler mercek altına alındı. Denetimlerde etiketlerin KDV oranındaki düşüşe göre değiştirilip değiştirilmediği, etiket ile kasa arasındaki fiyat farkları kontrol edildi. Standartlara uymayan ürünlerin etiketlerinin yenileriyle değiştirilmesi noktasında da işletmelere uyarılarda bulunuldu. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin fiyatlarla ilgili gelen şikayetlerini de anında değerlendiriyor.