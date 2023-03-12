Kepez’de eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı

Antalya Kepez Belediyesi tarafından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-Kerim ve Mevlid tilaveti yapıldı. Çelebi Sultan Mehmed Camii’nde eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde Antalya Kepez Belediyesi, hayatını kaybedenleri unutmadı. Kepez Belediyesi tarafından, Çelebi Sultan Mehmed Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid tilaveti yapıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ikindi namazını müteakip okunan duaya; AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve Mevlid tilavetinin ardından misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Yemekte konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Allah hepinizden gani gani razı olsun. Rabbim bir daha vatanımıza, milletimize böyle acılar yaşatmasın. Deprem boyunca hemşehrilerimizin deprem bölgesindeki kardeşlerimizle gönüllerini birleştirmeleri, geniş gönüllülükleri ve ortaya koydukları yardımlaşma duygularına, estirdikleri dayanışma rüzgarına Allah razı olsun diyorum" dedi.