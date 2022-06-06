Kepez’de Dünya Çevre Günü kutlandı

Kepez Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Dokumapark’ta ‘Dünya Çevre Günü Etkinliği’ düzenledi. Sıfır atık ve çevre konusunda bilgilendirilen öğrencilere, sıfır atık konularını kapsayan Türkiye’nin ilk Eğitim Seti olan ‘Çevreci Çocuk Eğitim Seti’ hediye edildi.

Kepez Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’ Dokumapar çerçevesindek’ta ‘Dünya Çevre Günü Etkinliği’ düzenlendi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğine İbrahim Doğaner İlkokulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler Dokumapark içerisinde yer alan Antalya Bilim Merkezi, Oyuncak Müzesi ve Bir Zamanlar Antalya Müzesinde keyifli dakikalar geçirdi. Antalya Bilim Merkezinde, deney salonları ve bilimsel atölyelerle bilgi şölenine tanıklık eden öğrenciler, teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan endüstriyel faaliyetler ve değişen tüketim alışkanlıkları ile her geçen gün artan çevre kirliliği konusunda bilinçlendirildi. Öğrenciler daha sonra Oyuncak Müzesi ve Bir Zamanlar Antalya Müzesini gezdi. İklim değişikliğini ve etkilerini yakından takip ederek, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için çalışmalar yürüten Kepez Belediyesi tarafından, öğrencilere Sıfır Atık Konularını kapsayan Türkiye’nin ilk Eğitim Seti olan ‘Çevreci Çocuk Eğitim Seti’ (Doğa temalı kitaplar ve puzzle) hediye edildi.