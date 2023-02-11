Kepez Belediyesi, deprem bölgesinden Antalya’ya gelen depremzedeleri bağrına bastı. Kepez’de depremzedeler için Sahra Mutfağı kuruldu, Belediye Sağlık Merkezi’nin sağlık ekipleri de afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar Antalya’ya getiriliyor. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedeler için seferber olan Kepez Belediyesi, deprem bölgesinden Antalya’ya gelen depremzedeleri de bağrına bastı. Kepez Belediyesi, ilçede depremzedeler için Sahra Mutfağı kurdu. Bölgeye gelen depremzedelere sıcak yemek ve çay ikram edildi. Depremzedelerin geleceği duyumu üzerine, Kepezliler Sahra Mutfaklarına koştu. Ev yapımı kek, börek, poğaça gibi yiyeceklerin gelecek deprem zedelere ikram edilmesi için sıraya girdiler. Kepezlilerin bu geniş gönüllülüğü herkesi duygulandırdı.

Belediye Sağlık Merkezi’nden sağlık hizmeti

Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforundaki Sağlık Merkezi de, depremzedeler için seferber oldu. Deprem bölgesine ambulans ve sağlık ekibi desteği veren Sağlık Merkezi, Antalya Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında misafir edilen depremzedelere koştu. Belediye Sağlık Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Burak Emre Demir, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Op. Uz. Dr. Perisa Sadıkoğlu ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibiyle, Antalya Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında deprem bölgesinden gelen vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor.