Kepez’de Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlendi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel tenis turnuvası düzenledi. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasına 16 ile 75 yaş arasındaki amatör ve profesyonel 90 sporcu katıldı.

Kepez’de Cumhuriyet coşkusu, tenis turnuvası ile daha da coşkulu yaşandı. Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel tenis turnuvası düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün tenis kortlarında gerçekleştirildi. Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasına 16 ile 75 yaş arasındaki amatör ve profesyonel olmak üzere 90 sporcu katıldı. Turnuvanın ardından dereceye girenler ödüllendirildi. Ödül törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sporseverler katıldı.

Tütüncü’den sporculara teşekkür

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü turnuvaya katılan sporseverlere teşekkür ederek, “Benim için hepiniz turnuvanın en başarılı, en centilmen sporcularısınız “ dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasının bu yıl ikici kez düzenlendiğini bildiren ve cumhuriyetin 99. yaşını kutlayarak konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını bütün dünyaya ilan ederek, devlet olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarih boyunca bu güzel topraklarımızı bize vatan kılma derdiyle dertlenen şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle, minnetle anıyorum. Bayramlar kalplerimizi, gönüllerimizi birbirine birleştiriyor, sevgimizi mayalıyor. Toplum olarak en çok ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Ortak değerlerin etrafında buluşmak, sevgimizi derinleştirmek, birlikte yaşama heyecanımızı artırmak. Bayrağımızı en yükseklere çıkartmak devletimizi, milletimizi, cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi; ‘İlelebet payidar kılmaktır’. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Nice güzel başarılarla ay yıldızın gölgesinde bu cennet vatanda birbirimizle kardeşlik hukuku çerçevesinde geleceğe yürüyelim. Bizim yürüyüşümüz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yürüyüşü olsun. Bizim başarılarımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başarıları olsun” diye konuştu.

Şampiyonlara kupa ve madalya

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasında derece giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Turnuvada eksi 35 tek kadınlar şampiyonu Dilaranur Sayan, artı 45 erkekler şampiyonu Engin Karayel, eksi 45 şampiyonu Çağrı Atik, karışık çiftler şampiyonu Engin Karayel- Semahat Sazak oldu.