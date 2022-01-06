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Kepez’de cadde ve sokaklara ‘vefa’lı isimler

Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Antalya Şehir Hastanesi’nin kuzey kısmına açılan yeni yola Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye katkı sunan Hasan Hüsnü Erdem ile ilçenin kuzeyindeki Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki caddeye de Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in ismini verdi.

ANTALYA 06.01.2022, 16:20
Kepez’de cadde ve sokaklara ‘vefa’lı isimler

Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Antalya Şehir Hastanesi’nin kuzey kısmına açılan yeni yola Kurtuluş Savaşı döneminde milli mücadeleye katkı sunan Hasan Hüsnü Erdem ile ilçenin kuzeyindeki Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki caddeye de Gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen’in ismini verdi.

Kepez Belediye Meclisi 26’sı yazılı, 1 önerge olmak üzere 27 gündem maddesiyle yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yılın ilk meclis toplantısını, “2021’de Kepez’in altın yıllarından birini yaşadık. Yaptığımız eserler, açılışlar, yeni hizmetler, yeni uygulamalar bütün bunlarla birlikte hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek güzel bir yıl geçirdik. Her zaman söylediğim gibi bu başarının iftiharı, kıvancı, sevinci başta belediye meclisimiz olmak üzere hepimize ait. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur, mutluluk, barış getirmesini diliyorum. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı bir gelecek temenni ediyorum “sözleriyle açtı.

“Denetim komisyonu belirlendi”

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup sözcülerinin yeni yılla ilgili temennilerini dile getirmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1 yıllık görev süresi dolan ve 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonuna gizli oylama ile Yusuf İşeri, Ali Koç, Elif Derya Canbulut, Adem Alkan, Mehmet Ali Çetin seçildi. Belediye meclisinin 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayı olması talebi de oybirliğiyle meclisten geçti.

“Oy birliğiyle kabul edildi”

Meclise gündemine önerge ile gelen; Antalya Şehir Hastanesi’nin kuzey kısmında yeni açılan 60 metrelik yol aksına Antalyalı, Kurtuluş Savaşı döneminde Milli mücadeleye katkıları sebebiyle Diyanet İşleri eski başkanlarından Hasan Hüsnü Erdem Caddesi isminin verilmesi, İlçenin kuzeyinde Masa Dağını, Çankaya Mahallesi’ne bağlayan, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki yol aksına da yine Antalyalı, Kandilli Rasathanesi kurucusu ve ilk müdürü gökbilimci Mehmet Fatin Gökmen Caddesi isimlerinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“İsimleri Kepez’de yaşayacak”

Bu gündem maddesiyle ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Fatin Gökmen, Antalya’nın bilmediği çok önemli değerlerden biri. 1910 yılında Kandilli Rasathanesini kuran, Türkiye’ye modern anlamda astronomi bilimini getiren ve Kandilli Rasathanesi’nin kurumsallaşmasına katkı koyan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çok değişik vesilelerle takdirine mazhar olmuş bir büyüğümüz. Soy isim kanunu gelince Gazi Mustafa Kemal’in bizzat kendisine ‘Senin adın Gökmen olsun Fatin Hoca’ dediği bir büyüğümüz. Yani Gök adam anlamında. Soyadını bile kendisinin verdiği, gerçekten ilmi araştırmalar sahasında da göğsümüzü kabartan ve bütün dünyadaki modern astronomi okullarında ismi geçen ama maalesef çok üzülerek ifade ediyorum ki; bizim çok da tanımadığımız bir değerimiz kendisi. Fatin Hoca’nın ismini Bilim Merkezimiz de yaşatmak çok büyük bir idealimizdi. Ailesinin teşekkür telefonlarını, gözyaşları içerisinde bizi aramasını ve sizlere, bizlere hepimize teşekkür etmesini aziz bir hatıra olarak hep hatırlayacağım. Yaptığımız en güzel caddelerden birinde, Masa Dağı’nı Varsak’a bağlayan Fevzi Çakmak üzerinden gelen caddede, adına bir anıtla birlikte Fatin Hocamızın hatırasının yaşatılması hepimiz için büyük bir iftihar vesilesi” dedi.

“Hasan Hüsnü Erdem’in ismi verildi”

2021’de yapılan en önemli işlerden birisinin Antalya Şehir Hastanesi inşaatının başlaması olduğunu da hatırlatan Başkan Tütüncü, “İlimizi büyük bir sağlık üssü haline getirecek ciddi bir yatırım. Bin 500 yatak kapasiteli, şu an itibariyle bin 78 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. Işık hızıyla ilerleyen bir hastane. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini, tebrik ediyorum. Bağlantı yollarını büyük bir heyecanla gayretle açıyorlar ve o açtığımız aksların üzerine, yolların üzerine de gerçekten büyüklerimizin isimlerini yerleştirmek çok önemli. Hasan Hüsnü Erdem de, aydın bir din bilgini. Milli mücadelenin manevi ruhunu gün yüzüne çıkarmış ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin devlet erkanı tarafından da büyük bir saygınlık kazanmış bir büyüğümüz. Akseki’nin güzel insanlarından. Onun ismi de orada yaşayacak” diye konuştu.

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