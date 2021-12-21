Kepez’de bir günlük su kesintisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün arıza onarım çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki 5 mahallede 23 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.

Döşemealtı ilçesi Termessos İsale hattı üzerinde çelik boru üzerinde meydana arıza nedeniyle Antalya Büyükşehir belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında 23 Aralık Perşembe günü 07.00-24.00 saatleri arasında Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Söz konusu kesintiden Varsak Esentepe, Menderes, Karşıyaka, Aktoprak, Aydoğmuş Mahalleleri etkilenecek. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek.