Kepez’de bilim rüzgarı

Kepez Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek amacıyla şehrimize kazandırdığı Antalya Bilim Merkezi, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuklar için 26-30 Temmuz tarihlerinde Tematik Bilim Kampı düzenliyor.

Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi Tematik Bilim Kamplarında, çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor. Kepez Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek amacıyla şehrimize kazandırdığı Antalya Bilim Merkezi, Dokumapark’ta bilim rüzgârı estiriyor. Yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuklar, Tematik Bilim Kampı’nda keyifli dakikalar geçiriyor.

Tematik Bilim kamplarına katılan çocuklara merak uyandıran, araştıran, uygulayan ve sonuç alan eğitim modeli sunuluyor. Biyomimikri, Jamess Webb, Havacılık ve Uzay, Yazılım Algoritması, Ses Teknolojileri, Yapay Zekâ ve Ulaşım Teknolojileri temalarıyla birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları, 7 - 14 yaş aralığındaki tüm çocukları Antalya Bilim Merkezi’nde bekliyor. Tematik Bilim kamplarına katılım için sınırlı sayıda kontenjan bulunuyor.