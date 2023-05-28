Kepez’de basketbol ateşi yanıyor

Play-off ikinci maçını da kazanarak Türkiye’nin ilk 6 takımı arasına giren Antalya Kepez Dokuma, 2’inci Lig’e yükselme finalleri bileti kazandı.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde Emlak Konut’u 78-70 yenerek Türkiye’nin ilk 6 takımı arasına ismini yazdıran Antalya Kepez Dokuma, 2’inci Lig’e yükselme finalleri bileti kazandı. Turgut Özal Spor Salonu’nda oynadığı rövanş maçını da kazanan Kepez Dokuma, seyircisine büyük sevinç yaşattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, kulüp yönetim kurulu üyeleri, çeşitli branşlardaki antrenör ve sporcuların ön tribünden izlediği karşılaşma, heyecan verici geçti. Karşılaşmanın periyotları sırasıyla 24-16, 22-15, 13-16 ve 19-23 tamamlandı.

Basketbolda yeni bir nefes

Maç sonu parkeye çıkan Başkan Tütüncü, sporcuların elini tek tek sıkarak tebrik etti. Takım ile hatıra fotoğrafı çektiren Tütüncü, lige çıkma hedefindeki oyuncularına olan desteğini ifade etti. Gruplarını birinci tamamlayarak 6’lı gruplarda oynamaya hak kazandıklarını belirten Başkan Çatal, “Hedefimiz lige çıkmak. Takımımız Antalya basketboluna yeni bir nefes oldu. İlk kurulduğu sezonda başarılara imza attı. Gelen seyirci Antalya basketbolu izlemeye aç kalmıştı. Bunu telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.