Kepez’de Baraj’a yeni park

Kepez Belediyesi, mevcut parklarda yıpranan, zarar gören, zemin ve yeşil alanları yenilerken, yeni park yapımına da devam ediyor.

Kepez Belediyesi, yeni parklar ile yarının geleceği çocuklara oyun alanları, vatandaşlara da hem spor yapabilecekleri, hem de keyifli saatler geçirebilecekleri kaliteli yaşam ortamı kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Baraj Mahallesindeki 5817 sokakta 3 bin 543 metrekare alan üzerinde yeni park yapımına başladı. Çalışmalar bünyesinde etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının toprak tesviyesi tamamlandıktan sonra yeşillendirme ve mobilyalarının yerleştirilmesi çalışmalarına geçilecek. Parkta mahalle sakinlerinin dinlenme, spor ve yeşil alan ile çocukların oyun mekanı ihtiyaçları karşılanmış olacak.