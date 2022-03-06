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Kepez’de baba ’Buluşmaları’ eğitim programı

Baba Buluşmaları Eğitim Programının Sertifika Töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hayatın kalbi evlerimizde atıyor. Mutlu evler mutlu toplumlar doğurur. Mutsuz evler, mutsuz aileler, mutsuz toplumlar doğurur. İyi insanda, kötü insanda bizim yuvalarımızda yetişiyor” dedi.

ANTALYA 06.03.2022, 12:31
Kepez’de baba ’Buluşmaları’ eğitim programı

Baba Buluşmaları Eğitim Programının Sertifika Töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hayatın kalbi evlerimizde atıyor. Mutlu evler mutlu toplumlar doğurur. Mutsuz evler, mutsuz aileler, mutsuz toplumlar doğurur. İyi insanda, kötü insanda bizim yuvalarımızda yetişiyor” dedi.

Kepez Belediyesi ve AÇEV işbirliğiyle düzenlenen “Baba Buluşmaları” adlı eğitim programını başarıyla tamamlayan babalara sertifikaları verildi. Neşet Ertaş STK Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AÇEV yetkilileri ve eğitim sürecini tamamlayan babalar katıldı. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ndeki öğrencilerin babalarına yönelik düzenlenen programın sertifika töreninde konuşan Başkan Tütüncü, eğitim programına dahil olan tüm babaları kutladı.

“Eğitim çok önemli”

Hayatın kalbinin evlerde attığını belirten Başkan Tütüncü, “Hayata ruh katacak gelecek aslında evlerimizde gizli. Mutlu evler mutlu toplumlar doğurur. Mutsuz evler, mutsuz aileler, mutsuz toplumlar doğurur. İyi insanda, kötü insanda bizim yuvalarımızda yetişiyor. Büyüklerimiz yavru kuş yuvada ne görürse onu yapar derdi. Pedagoglara göre; Bir çocuğun karakteri 6 yaşına kadar oluşuyor, ondan sonra hep tekrar ediyor. İşte biz buradan şunu görüyoruz okul öncesi eğitim çok önemli. Bir bireyin kimliğinin, kişiliğinin şekillenmesinde başöğretmen birinci derecede anneler, ikinci derecede babalardır. Babaların evlerine daha çok ilgi göstermeleri, çocuklarının eğitimlerinde rol üstlenmeleri, onlara rol model olmaları daha güzel bir toplumun inşasının en önemli unsurudur. Biz geleceğe pırıl pırıl evlatlar yetiştireceksek, geleceğe güzel nesiller yetiştireceksek, o zaman annelerin üzerindeki yükü babalar olarak almamız lazım. Çünkü anneler bizim hayat arkadaşımız, gönül yoldaşımız, başımızın tacı kadınlarımız, işte onlara her demde yardımcı olduğumuz Aile ve Çocuk Eğitimleriyle onların yüklerini sırtlanmamız gerekiyor. Bu bakımdan bu programların çok faydalı olduğunu görüyoruz “ diye konuştu.

“Pilot uygulama”

Bugüne kadar baba eğitimi konusunda yapılan çalışmaların pilot uygulamalar olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Neden? Çünkü Nasrettin Hoca Kreşleri bugün Antalya’da en iyi okul öncesi eğitimlerini veren kurumlardan birisi. Bugün bu kreşlerimizde 550’den fazla çocuğumuza hizmet veriyoruz. Bu 500’den fazla aile demek. Bu süreçte babalık derslerinin son derece önemli olduğunu gördük“ dedi. Kepez’in 700 bin civarında bir nüfusa sahip olduğuna da değinen Başkan Tütüncü, “Buda bize ilçemizde 200 binden fazla baba olduğunun verilerini gösteriyor. Bu kurslara katılmak isteyen ne kadar baba varsa Kepez Belediyesi, bu babaların hepsine bugünden itibaren bu kursları vermek için gereken çalışmayı başlatıyor. Bu iş gönüllükle başlıyor. Mahallelerimizdeki bütün hizmet noktalarını ilgili babalık kurslarına çevirmeye hazırız. Bu kurlarıda babalarımıza ücretsiz olarak götüreceğiz. Böylelikle evlerdeki huzuru arttırmamız lazım. Bu programlarda sadece babalığı öğrenmiyoruz, ideal bir eş olmayı da öğreniyoruz. Hayatı eşlerimizle ve çocuklarımızla paylaşmayı da öğreniyoruz. Biz zaten devletin huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre devletin en temel vazifelerinden birisi aile kurumunu yüceltmek, insanımızın huzur ve mutluluğunu temin etmek.“ şeklinde konuştu.

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