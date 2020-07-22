Kepez’de 83 işçi alımı yapıldı

Türkiye İş Kurumu Resmi internet sitesinden birimlerinde çalıştırılmak üzere 85 işçi alımı yapacağını duyuran Kepez Belediyesi, personel alımını da noter huzurunda gerçekleştirdi. Belediyenin web sitesinden canlı olarak yayımlanan kura sonucunda, 60 kadrolu ve 23 mevsimlik olmak üzere 83 işçi alımı yapıldı.

Türkiye İş Kurumu Resmi internet sitesinde ilana çıkmak suretiyle işçi alacağını duyuran Kepez Belediyesi, alınacak personelleri de noter huzurunda belirledi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 18. Noter huzurunda düzenlenen kura ile Kepez Belediyesi’ne 60 kadrolu ve 23 mevsimlik olmak üzere toplamda 83 işçi alımı yapıldı. Kura çekimine atama şartlarına haiz 156 kişi katıldı. Kepez Belediyesi’ne Kepez AŞ. bünyesinde çalıştırılmak üzere 23 mevsimlik işçi, 40 sürekli işçi, 15 ağır vasıta şoförü, 1 veterinerlik servis şoförü, 2 ambulans şoförü, 1 oto elektrik ustası, 1 torna ustası alındı. Ancak, 25 kişi alınacak mevsimlik işçi kadrosuna 23 kişi müracaat edince başvuruda bulunanların hepsi noter huzurunda kuraya tabi tutulmadan işe alındı.

Belediyenin web sitesinden canlı yayımlandı

Kepez Belediyesi’nin 18. Noter huzurunda gerçekleştirdiği işçi alımları web sitesi üzerinden de canlı olarak yayımlandı. Kepez Belediyesi’nin Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen işçi alımları Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak yapıldı. Adaylar kura salonuna alınmadan önde ateşleri ölçüldü, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı. Maskesiz hiçbir adayın içeri alınmadığı kura sırasında, adayların oturma düzeni de sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen işçi alımlarına Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay, Kepez AŞ. Müdürü Hakan Polat, Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Faruk Umut katıldı.