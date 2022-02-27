Kepez’de 5 mahalleye doğalgaz gelecek

Kepez’in 33 mahallesinde yaklaşık 115 bin konut ve işyerinin kapısına doğal gaz hattı götürmeyi başardıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2022 yılı sonuna kadar 5 mahallenin daha doğalgaza kavuşacağı söyledi.

Kepez Belediyesi’nin doğalgaz dağıtım firması ile 2022’de ilçede yapacağı yatırımlarla ilgili yaptığı toplantıda 5 mahalleye daha doğalgaz verileceği kararlaştırıldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Yaptığımız hizmetlerin birçoğu modern bir şehircilik yolculuğunun en önemli köşe taşlarıydı. Bize göre bunların başında da şehrimize doğal gaz altyapısını getirmek ve hemşerilerimizi temel enerjiyle buluşturmaktı. Antalya’da, ilk doğalgazın kullanıldığı merkez ilçe olan Kepez’de, son 13 yılda 33 mahallede doğal gaz çalışması gerçekleştirdik. 2009 yılından itibaren Kepez Belediyesi ve gaz dağıtım şirketi işbirliğiyle yaklaşık 115 bin konut ve işyerinin kapısına doğal gaz hattı götürmeyi başardık” dedi.

“Eserlerimize yenilerini ekliyoruz”

Kepez’e yapılan yatırımların devam ettiğini ifade eden ve 5 mahalleye doğal gaz geleceğini söyleyen Başkan Tütüncü, “2022 yılının çalışma programını hazırladık. Eserlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar yapacağımız ilave çalışmalarla 5 mahallemiz daha doğalgaz altyapısına kavuşacak. Mehmet Akif Ersoy, Yeni Emek, Erenköy, Teomanpaşa ve Santral mahallelerinde bulunan yaklaşık 12 bin konut ve işyeri doğal gaz hattına sahip olacak. Yenilebilir ve temiz enerji olarak kullanılan doğalgaz altyapısını, Gaz Dağıtım şirketiyle birlikte 2022 yılının sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.