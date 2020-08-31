Kepez’de 38 bin 925 dezenfekte işlemi yapıldı
COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BAŞLATTIĞI DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KEPEZ BELEDİYESİ, BUGÜNE KADAR İLÇEDE 7 BİN 173 KEZ KAMU KURUMLARINI, 15 BİN 458 KEZ İŞ YERLERİNİ, 14 BİN 518 KEZ TAKSİLERİ VE DİĞER ALANLAR OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 38 BİN 925 DEZENFEKTE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Covid-19 tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, bugüne kadar ilçede 7 bin 173 kez kamu kurumu, 15 bin 458 kez iş yeri, 14 bin 518 kez taksileri ve diğer alanlar olmak üzere toplamda 38 bin 925 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Mobil dezenfekte ekipleri tarafından kamu kurumları, kuaför, berber, güzellik salonları, kıraathane, sürücü kursları, taksi durakları, ticari taksiler, camiler gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekipler bugüne kadar 7 bin 173 kez kamu kurumlarını, 15 bin 458 kez iş yerlerini, 14 bin 518 kez taksileri ve diğer alanlar olmak üzere toplamda 38 bin 925 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Sağlık çalışanlarına maske ve dezenfektan
Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle, Belediye Sağlık Merkezi Laboratuvarı’nda uzman biyolog, laborant ve eczacılar eşliğinde kendi dezenfektanını üreten Kepez Belediyesi, dezenfektan ve maskeleri de sağlık çalışanlarına ulaştırdı.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25