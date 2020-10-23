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Kepez’de 3 ayda 14 bin çöp konteynerinin dezenfekte işlemi gerçekleştirildi

KEPEZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 3 AYLIK SÜREÇTE 68 MAHALLEDE 14 BİN 28 ADET ÇÖP KONTEYNERİ YIKAMA VE DEZENFEKTE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ANTALYA 23.10.2020, 11:46
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Kepez’de 3 ayda 14 bin çöp konteynerinin dezenfekte işlemi gerçekleştirildi

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık süreçte 68 mahallede 14 bin 28 adet çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayarak, dezenfekte ediyor. İlçedeki çöp konteynerleri, su arıtmalı geri dönüşüm sistemli, kaldırma özelliğine sahip, 230 bar basınçlı ‘Çöp Konteynerleri Yıkama ve Dezenfekte Aracı’ ile iç ve dış yıkanıyor. Yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilen çöp konteynerleri özel solüsyonlarla da ilaçlanıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen yıkama, ilaçlama ve dezenfekte işlemleri ile bakteri ve kötü koku oluşumunun da öne geçiliyor. Pandemi nedeniyle cadde ve sokaklardaki konteyner yıkama ve dezenfekte işlemi çalışmalarını 2 katına çıkaran Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık süreçte 68 mahallede 14 bin 28 adet çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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