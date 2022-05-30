Kepez’de 19 kilometre kesintisiz bisiklet yolu ağı

Kepez Belediyesi’nin hareketli ve sağlıklı bir yaşam için ilçeye kazandırdığı 19 kilometre kesintisiz bisiklet parkuru “Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” ile bisiklet severlerin hizmetine açıldı. Yarışın startını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verdi.

Kepez Belediyesi, “Sağlık İçin Bisikleti Seçin” sloganıyla çıktığı yolda ilçeye 19 kilometre kesintisiz bisiklet yolu kazandırdı. Kesintisiz bisiklet yolunun açılışı “Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” ile gerçekleştirildi. Yarışın startını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verdi. 19 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolunun açılışına AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve bisiklet severler katıldı.

Antalya’ya 19 kilometre kesintisiz bisiklet yolu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bugün Antalya için önemli bir gün Antalya’da ilk defa kesintisiz bisiklet yolu çalışmasını başlatıyoruz. 19 kilometre kesintisiz bisiklet yolu bize hareketli bir yaşamı sağlamanın yanında Antalya’nın güzellikleri içinde bize hoşça vakit geçirmeyi sağlayacak. Son zamanlarda özellikle hareketli yaşamı teşvik eden programlar uyguluyoruz. Bisikletli yaşam da bunlardan birisi“ dedi.

“İlçeyi neredeyse bir ucundan diğer ucuna getiren bir bisiklet yolu”

Son zamanlarda bisiklet kullanımının yaygın bir alışkanlık haline geldiğini bildiren Başkan Tütüncü, “Bizler de yeni açtığımız yollar başta olmak üzere geçtiğimiz yıllardan itibaren kesintisiz bisiklet yollarını düzenleyerek güzel bir çalışmayı hizmete sunmak istedik. Şimdi 19 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ağını Kepez’de oluşturarak, bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Kepez Belediyesi’nden çıktıktan sonra Masa Dağı’nın zirvesine kadar geniş geniş, standartlara uygun yolarda bisikletle seyir edebilme imkânınız olacak. Bisikletle ulaşımı bisiklet cazibesini Kepez’e farklı bir yenilik olarak kazandırmaya kararlıyız. Atılan bu ilk adım önemli bir adım. 3 ya da 5 kilometrelik bir yol değil, 19 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu Bu, ilçeyi neredeyse bir ucundan diğer ucuna getiren bir bisiklet yolu. Dilerim ki; önümüzdeki yıllarda bu bisiklet ağını daha da geliştirerek, hem hareketli bir yaşama kapı aralamak, hem de ulaşama farklı bir başlık açmak bize nasip olur” diye konuştu.

Pedallar ilçenin bir ucundan diğer ucuna çevrildi

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de “Hakan Başkan eylemlerine devam ediyor. Böyle sağlıklı işlere ön ayak olduğu için çok teşekkür ederiz. Bisiklete binmeyi her zaman teşvik etmek lazım. Her anlamda faydaları var. Hem ekonomik anlamda hem de sağlık alanında. Dolayısıyla bisiklete binmeye uygun yollar olduğu sürece bisiklet sürmenin talipleri de artacaktır. Bu manada Hakan Başkana çok teşekkür ederiz. Bisiklet sever ekibe de çok teşekkür ederiz. Burada enerjisi çok yüksek bir ekip var" dedi. Kepez’in 19 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolunun “Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” ile açılışının ardından, bisiklet severler ilçenin bir ucundan diğer ucuna bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da kasklarını takarak, Kepez’in 19 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolunda pedal çevirdi. Katılımcılara ışıklı güvenlik bileği, Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışında dereceye giren birinci Ercan Maden bisiklet, ikinci Burak Çoban bisiklet kaskı ve üçüncü Ahmet Atabey’de eldivenle ödüllendirildi.