Kepez yenilmezlik serisi istiyor

Osmaniyespor maçını kazanmak için hazırlanan Kepez Belediyespor, yenilmezlik serisi hedefliyor.

Yenilmezlik serisi yakalama peşindeki Kepez Belediyespor, cumartesi günü sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. İlk 2 maçta kaybetmeyen Kepezliler, Hasan Doğan Stadı’nda saat 15.30’da 3’üncü karşılaşmaya hazırlandı. İlk karşılaşması Erbaaspor ile golsüz berabere kalan, ardından deplasmanda Efeler 09 Spor Futbol Kulübü maçını tek golle kazanan Kepez Belediyespor, yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

“Seri oynayacağız”

Hafta boyunca taktik antrenmanlar yaptıran teknik patron Şakir Filiz, seri oynayarak seri galibiyetler istediğini söyledi. Özellikle kendi evlerinde kazanmak istediklerini belirten Filiz, “Takım zaman içinde oynadıkça daha iyi olacaktır. Takımımıza güveniyoruz” diye konuştu. Antalyalı futbol severleri tribüne davet eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, “Kepez’deki futbol coşkumuzu, Antalyalıların da hissetmesini arzu ediyoruz” dedi.