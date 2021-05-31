Kepez ve Döşemealtı’nda içme suyu çalışması

ASAT, Odabaşı ve Kirişçiler Mahallelerinde ilave içme suyu hattı döşüyor. Döşemealtı Çığlık Mahallesi’nde de eski içme suyu hattı yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü merkez ve ilçelerde içme suyu sorunu yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri Kepez’e bağlı Kirişçiler ve Odabaşı Mahalleleri ile Döşemealtı İlçesi Çığlık Mahallesi’nde mevcut içme suyu hatlarında iyileştirme ve bakım çalışmaları ile birlikte ilave hat çalışmaları yapıyor.

“İlave hatlar yapılıyor”

ASAT ekipleri tarafından, Kepez ilçesi Odabaşı ve Kirişçiler Mahallelerinde 3 bin metre ana içme suyu hattı döşeniyor. Odabaşı Mahallesi’nde bin 500 metre, Kirişçiler Mahallesi’nde bin 500 metre şebeke hattı çekilerek, basınç düşüklüğü yaşanmasının önüne geçiliyor, içme suyu olmayan vatandaşların da suya kavuşturulması sağlanıyor.

“Hatlar yenileniyor”

Ekipler, Döşemealtı ilçesi Çığlık Orta Mahalle, 7485 Sokak’taki içme suyu hatlarını da yeniliyor. Çalışma ile bölgede uzun yıllar hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan toplam bin 400 metre uzunluğunda boru değiştiriliyor. Eski boruların yerine daha yüksek kapasitede yeni hatlar döşeniyor.

“Verimlilik artacak”

Eskidiği için sık sık arızaya neden olan boruların değişimi sayesinde bölgedeki içme suyu hizmeti daha yüksek kapasiteyle kesintisiz olarak sürdürülebilecek. Ayrıca hatlardaki verimlilik artırıldığı ve olası arızalar önleneceği için ekonomik zararın ve iş gücü kaybının da önüne geçilecek.

“Sıkıntımız gideriliyor”

Kepez Kirişçiler Mahalle Muhtarı Ali Cingöz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahalle göç alıyor. 700 haneyi geçti. Su sıkıntısı çoktu. Cumartesi ve Pazar günleri evlere su çıkmıyordu. Müracaatta bulunduk. Hemen geldiler ve yardımcı oldular. Yapılan çalışmanın derdimize çare olacağına eminim” dedi.