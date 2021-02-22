Kepez ve Aksu’da su kesintisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu ana bağlantı çalışması nedeniyle 24 Şubat Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kepez ve Aksu’daki bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kepez İlçesi Suphi Türel Caddesi-6816 Sokak kesişimindeki içme suyu ana hattında bağlantı çalışması yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Kepez ve Aksu ilçesinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı; çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verileceği açıklandı.

Su kesintisinden Kepez ilçesinde Göksu, Altınova orta, Altınova Sinan, Altınova Düden, Menderes Mahalleleri, Aksu ilçesinde Çamköy, Atatürk, Cihadiye, Soğucaksu, Cumhuriyet, Güzelyurt, Hacıaliler, Çalkaya, Mandırlar, Altıntaş, Karaçalı Mahallerinin etkileneceği belirtildi.