Kepez Tıp Merkezi, 8 ayda 1337 kişiye diyetisyen hizmeti sundu
KEPEZ BELEDİYESİ TIP MERKEZİ BU YILIN İLK 8 AYINDA BİN 337 KİŞİYE DİYETİSYEN HİZMETİ VEREREK, 3 BİN 221 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİ.
Kepez Belediyesi Tıp Merkezi bu yılın ilk 8 ayında bin 337 kişiye diyetisyen hizmeti vererek, 3 bin 221 işlem gerçekleştirdi.
Diyetisyen ekibi, kilo problemi olan ve sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor. Bu yılın ilk 8 ayında bin 337 kişiye diyetisyen hizmeti veren Tıp Merkezi, 3 bin 221 işlem gerçekleştirdi. Belediye Tıp Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, her gün doğru beslenmek isteyen yüzlerce vatandaşa danışmanlık hizmeti veriyor. Kilo vermek, kilo almak, sağlıklı beslenme şeklini öğrenmek için diyetisyene başvuran kişilere önce kan testi yapılıyor, ardından da vücut yağ kitlesi özel cihazlarla ölçülüyor. Belediye Tıp Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı beslenmek isteyen herkesi Kepez Belediyesi’nin Tıp Merkezi’ne davet etti.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0