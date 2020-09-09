Kepez Tıp Merkezi, 8 ayda 1337 kişiye diyetisyen hizmeti sundu

Kepez Belediyesi Tıp Merkezi bu yılın ilk 8 ayında bin 337 kişiye diyetisyen hizmeti vererek, 3 bin 221 işlem gerçekleştirdi.

Diyetisyen ekibi, kilo problemi olan ve sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlara hizmetlerini sürdürüyor. Bu yılın ilk 8 ayında bin 337 kişiye diyetisyen hizmeti veren Tıp Merkezi, 3 bin 221 işlem gerçekleştirdi. Belediye Tıp Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, her gün doğru beslenmek isteyen yüzlerce vatandaşa danışmanlık hizmeti veriyor. Kilo vermek, kilo almak, sağlıklı beslenme şeklini öğrenmek için diyetisyene başvuran kişilere önce kan testi yapılıyor, ardından da vücut yağ kitlesi özel cihazlarla ölçülüyor. Belediye Tıp Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı beslenmek isteyen herkesi Kepez Belediyesi’nin Tıp Merkezi’ne davet etti.