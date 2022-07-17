Kepez tatilde canla başla çalıştı

Kepez Belediyesi 9,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçe sakinlerine en iyi belediyecilik hizmetini verebilmek için canla başla çalıştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 9,5 günlük Bayram tatilinde bayramın birleştirici güzelliğini hemşehrileriyle paylaştı. Kurban Bayramı’nın ilk günü önce kesim alanlarını gezdi, hemşehrilerinin bayramlarını kutladı. Kesim noktasında görev yapan belediye personellerini ziyaret ederek, verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Tütüncü, otobüse binerek Kepez’i sokak sokak dolaştı, hemşehrilerinin bayramlarını kutladı. Yol kenarında gördüğü yaşlıların elini öptü, çok sevdiği çocukları da araba, bebek ve satranç takımı ile sevindirdi.

Başkan Tütüncü, bayram ziyaretlerini Muratpaşa İlçesi’ndeki kapalı yolda sürdürdü. Kalekapısı’ndan Cumhuriyet Caddesine, Atatürk Caddesi’nden Üç Kapıları karış karış gezen Başkan Tütüncü, bayramın birleştirici güzelliğini esnafla ve ilçe sakinleriyle paylaştı. Kahvehanelere uğradı, sıcak çay eşliğinde sıcacık bayram sohbetleri yapıldı. Bayram boyunca dur durak bilmeyen Başkan Tütüncü, Mehmet Akif Caddesi, Varsak Altıayak, Varsak Demirel, Şelale Mahallelerini de gezdi.

Tek tek esnafları gezdi, hemşehrilerinin evlerine konuk oldu, yolda gördüğü vatandaşlarla sohbet etti. Tütüncü, Varsak bölgesindeki çiftçilere de uğradı, bayramlarını kutladı, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Tütüncü, bayram boyunca karış karış gediği Kepez ve Muratpaşa ilçe sakinlerinden de bol bol övgüler aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de aldığı övgü dolu sözlerin üzerine, “Bize tatil yok. Bayramlar hemşehrilerimizle beraber paylaştığımız anlarla çok daha güzel. Kepezliler ve Antalyalılar hizmetlerin en güzeline layık“ dedi.