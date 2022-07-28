Kepez sporcularının yaz tatili hediyesi

Kepez Belediyesi Spor Okulları öğrencileri, bilim, teknoloji, doğa ve hayvan sevgisini içeren gezinti turlarına katılıyor.

Bu yaz 10 spor branşında yaz spor okulları açan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, sosyalleşme, bilimsel, kültürel ve sanatsal birikimi olmasını amaçladığı öğrencilerine özel geziler düzenlemeye başladı. İlk olarak tekvando öğrencileri, Kepez Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonundaki gezinti programına katıldı.

İlk kez uçağa bindiler

Güne ilk olarak Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki yolcu uçağı ve uçuş sistemleri üzerinde bilgi alarak başlayan sporcuların çoğunluğu, ilk kez uçak görmenin heyecanını tattı. Dokuma Park bünyesindeki Anadolu Oyuncak Müzesi’nin ardından Antalya Bilim Merkezi’nde rehberler eşliğinde gezen öğrenciler, bilimsel gereçleri inceleyip bilgi aldı.

Sosyal içerikli gezi

Son olarak Antalya Kent Ormanı ile Macera Park’a giden çocuklar, öğle yemeği yiyip ata bindi. Buradaki sokak hayvanlarını seven tekvandocular, çeşitli oyunlar oynayıp keyifli saatler geçirdi. Bu süreçte antrenörlerin en fazla duyduğu hassasiyetler, çevre temizliği, müzelerde uyulması gereken kurallar ve sosyal ilişkiler oldu. Gezinti sırasında tekvando öğrencilerinin her türlü davranış biçimlerine dikkat eden antrenörler, onlara iyi birer vatandaş olmayı aşılamaya çalıştı.