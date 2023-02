Kepez Sosyal Yardım Merkezi’nden depremzedeler için yardım kampanyası

Antalya’da misafir edilen depremzedeler için Kepez Sosyal Yardım Merkezi tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya çağıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Her şey Türkiye için, her şey depremin yaralarını hep birlikte sarmak için“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deprem bölgesinden döner dönmez ayağının tozuyla ilçesine gelen depremzedeler için yapılan çalışmaları inceledi. Antalya’ya gelen depremzedelerin her türlü ihtiyacına cevap veren Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi’ni ve depremzedeler için kurulan Sahra Mutfağını gezdi. Depremzedelerle konuştu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, istek ve taleplerini sordu. Depremzedeler için 24 saat sıcak yemek pişirilen Sahra Mutfağı’nda çalışan gönüllülere, “Depremzedelerimiz o can pazarından sadece canlarını alıp kurtarmışlar. Burada yeniden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Sizin buradaki destekleriniz, yardım getirmeniz, mesainizi burada değerlendirmeniz çok çok anlamlı” dedi.

“Sosyal Yardım Merkezini bu günler için kurduk”

Başkan Tütüncü, yanındaki bürokratlarına da önümüzdeki günlerde tüm sosyal ve kültürel faaliyetlere ara verilerek, bütün personelle, gönüllülerle birlikte depremzedelerin yanında olacaklarını söyledi. Tüm belediye çalışmalarını da burada yürüteceğini belirten Başkan Tütüncü, “Birlikte ve beraber olmalıyız. Bu çalışmaları güçlü tutmalıyız. Biz bu sosyal yardım merkezini bu günler için kurduk. Milletimizin zor günlerden geçtiği, ülkemizin adeta bir ateşle imtihan edildiği günlerde bu imtihana bizde katkılar koymalıyız. Allah hepinizden razı olsun. Dünya hayatının boş olduğunu da gördük” diye konuştu.

“Bu günleri birlikte atlatacağız”

Başkan Tütüncü, Antalya’ya gelen depremzedelerin her türlü ihtiyacına cevap veren giyim, ev tekstili, ev eşyası, oyuncak, ıtriyat ve tıbbi malzemeye kadar uzanan çok yönlü sosyal yardım çalışmasının yürütüldüğü Sosyal Yardım Merkezi’ni de gezdi. Çalışmaları inceleyen Başkan Tütüncü, “Antalya’ya gelen misafir edeceğimiz depremzede kardeşlerimize geniş çerçeveli kampanyalarla sosyal yardım desteği sağlıyoruz. Başlattığımız kampanya sosyal medya hesaplarımızdan ilan edildi. Telefondan vatandaşlarımız bu kampanaya katılabilirler. Bu kampanyayla beraber vatandaşlarımıza ayni yardımla birlikte giyecek, gıda, ıtriyat, tıbbi malzemeleri kendilerine sosyal yardım olarak ulaştırıyoruz. Çok yönlü bir afetle mücadele çalışması sergiliyoruz. Ülkemiz çok yönlü afetle mücadele sergiliyor. Bu çalışmalara hepimizin destek vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Mücadeleyi ulusal düzeyde yapacağız. Bu zor günleri dayanışma ruhuyla, milli birlik ve dayanışma ruhuyla inşallah atlatacağız. Kepez Belediyesi olarak bu sosyal desteklerimize ilaveten Sahra Mutfaklarımız var. Bir tanesi Antalya’da Antalya’ya gelen vatandaşlarımıza 24 saat sıcak yemek ikram ediyor. Diğer 7 sahra mutfağımız bölgede Mutfaklarımızda günde 20 binden fazla depremzede vatandaşlarımıza 24 saat esaslı sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir yandan mutfaklarımız bir yandan sosyal yardım merkezimizdeki giysi, kıyafet, ev tekstili, ev eşyası ve tıbbi malzemeye de uzanan çok yönlü bir sosyal yardım çalışması Her şey Türkiye için, her şey depremin yaralarını hep birlikte sarmak için“ dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tüm vatandaşları da yardımlaşma kampanyasına destek olmaya davet etti.