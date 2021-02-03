Kepez, sokak hayvanlarını kendi ürettiği mamalarla besliyor

Kepez Belediyesi, sokak hayvanlarını belediye yemekhanesi ve kreşlerinden çıkan organik yemek atıklarından ürettiği mamalarla besliyor. Üretilen mamalar hem sokaktaki, hem de belediyenin veterinerlik servisindeki kedi ve köpeklerin beslenmesi için kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen Kepez Belediyesi, proje kapsamında ilçede örnek çalışmalara imza atıyor. Kompost çalışmalarıyla bahçe ve sera atıklarından organik gübre üreterek çiftçisinin yüzünü güldüren Kepez Belediyesi, bir yandan da organik yemek atıklarından da sokaktaki sevimli dostlar için mama üretiyor. Hizmet binası yemekhanesi ve belediye kreşlerinden çıkan yemek atıkları belediye ekipleri tarafından günlük olarak toplanıyor. Yemek atıkları aynı gün içerisinde kedi köpek maması üretimi için makinelere konuluyor ve ardından da üretim sonrasında peletlenerek tüketilebilir hale getiriliyor.

Hem israf önleniyor, hem de sokaktaki hayvanlar besleniyor

Günlük 200 kg kapasiteli üretim makinesi ile mama üretim faaliyetini aralıksız sürdüren Kepez Belediyesi’nin ürettiği mamalar, ilçedeki sokak hayvanları ve belediye veterinerlik servisindeki hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında günlük üretilen ekmeğin yüzde 10’unun çöpe atıldığı ülkemizde israfın önüne geçilmesi için de geçtiğimiz aylarda ilçenin belirli noktalarına ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’ yerleştirmişti. Bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekleri de sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştüren Kepez Belediyesi, toplanan ekmekleri Kepezli besicilere de veriyor.