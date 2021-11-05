Kepez-Santral yollarında asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda yol açarken, 6 bin 675 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yol çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, proje içerisinde yapımı tamamlanan bloklarda araç ve yaya trafiğinin güvenli şekilde sağlanması için imar yolları açarak, sıcak asfaltla kaplıyor.

“6 bin 675 ton asfalt”

Fen İşleri Daire Başkalığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar kentsel dönüşüm projesi içerisinde yaklaşık bin 750 metre gidiş bin 750 metre dönüş olmak üzere toplam 3 bin 500 metre uzunluğunda yol imalatını tamamlandı. Çalışma kapsamında yaklaşık 13 bin ton plentmiks malzeme, 6 bin 675 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. 7 bin 300 metre bordür ve 4 bin 300 metrekare parke döşemesi gerçekleştirildi. Biri dönel adalı kavşak üzere 2 adet kavsak da yapıldı.