Kepez , moloz alanı yeşil bahçeye dönüştürdü

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi’nde, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdükten sonra dağ gibi molozlardan temizlediği 37 bin metrekare alanı, çim ekerek ve 230 adet portakal dikerek yemyeşil bir bahçeye dönüştürdü.

Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfalt ve kaldırımlarının yenilendiği Şafak Mahallesi’nde, uzun yıllar moloz kirliliğinin yaşandığı 37 bin metrekare alan da yeşillendirildi. Yeşillendirilen alan, mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl haldeydi. Dökülen moloz ve çöplerin dağ gibi biriktiği alan, Şafak Mahallesi ile Akdeniz Sanayi Sitesi arasında kara bir leke olarak kalmıştı.

Başkan Hakan Tütüncü, döneminde mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen 37 bin m2 alanı, çocuklar için yemyeşil bir bahçe haline getireceklerinin sözünü vermişti. 230 adet portakal ağacı dikildi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, bu söz kapsamında 37 bin m2 alanda geçtiğimiz aylarda yeşillendirme çalışması başlatmıştı. Müdürlük çalışanları, önce alandaki tonlarca moloz ve çöpleri kaldırdı. Daha sonra park alanının toprak serilerek tesviyesi, sulama ve aydınlatma altyapısı yapıldı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından araziye, 230 adet yetişmiş portakal ağacı dikildi. Dikilen portakal ağaçları da, açılacak olan yolların güzergâhından ve konut yapılacak arazilerden köklerinden sökülerek, Şafak Mahallesi’ndeki yeni yaşam alanına taşınarak, yakacak odun olmaktan kurtarılmış oldu. Şafak’a 37 bin m2 portakal bahçesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü işçileri, çim ekimini de yaparak, 37 bin m2 alandaki yeşillendirme çalışmasını tamamlanmış oldu.

Ekilen çimlerin yeşermesiyle de, bir kaç ay öncesine kadar devasa moloz yığınlarından dolayı çevre kirliliğinin yaşandığı 37 bin metrekare alan, yemyeşil bir bahçeye dönüştü. “Çocuklar için yeşil bir vaha olacak” Başkan Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz aylarda park alanını ziyaretinde şu açıklamayı yapmıştı: Şafak Mahallemize, 37 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir yeşil alan ve içerisinde 300 adet yetişmiş portakal ağacından oluşan güzel bir bahçe yaptık. Bu bahçe ile Antalya’mızın sembolü olan portakalı da mahallemizde yaşatmış olacağız. Bu park, aynı zamanda yeşil dokusuyla da güzel bir Anadolu Bahçesi olacak. Bu özellikleriyle portakal bahçemiz, çocuklarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimiz için adeta yeşil bir vaha olacak.”