banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Kasım ayında kredi kartı başvuruları %312 arttı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları %312 arttı
Merakla beklenen elektrikli scooter yasası çıktı
Merakla beklenen elektrikli scooter yasası çıktı

Kepez , moloz alanı yeşil bahçeye dönüştürdü

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi’nde, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdükten sonra dağ gibi molozlardan temizlediği 37 bin metrekare alanı, çim ekerek ve 230 adet portakal dikerek yemyeşil bir bahçeye dönüştürdü.

ANTALYA 24.12.2020, 11:02
4
Kepez , moloz alanı yeşil bahçeye dönüştürdü

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi’nde, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözdükten sonra dağ gibi molozlardan temizlediği 37 bin metrekare alanı, çim ekerek ve 230 adet portakal dikerek yemyeşil bir bahçeye dönüştürdü.

Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfalt ve kaldırımlarının yenilendiği Şafak Mahallesi’nde, uzun yıllar moloz kirliliğinin yaşandığı 37 bin metrekare alan da yeşillendirildi. Yeşillendirilen alan, mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl haldeydi. Dökülen moloz ve çöplerin dağ gibi biriktiği alan, Şafak Mahallesi ile Akdeniz Sanayi Sitesi arasında kara bir leke olarak kalmıştı.

Başkan Hakan Tütüncü, döneminde mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözülen 37 bin m2 alanı, çocuklar için yemyeşil bir bahçe haline getireceklerinin sözünü vermişti. 230 adet portakal ağacı dikildi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, bu söz kapsamında 37 bin m2 alanda geçtiğimiz aylarda yeşillendirme çalışması başlatmıştı. Müdürlük çalışanları, önce alandaki tonlarca moloz ve çöpleri kaldırdı. Daha sonra park alanının toprak serilerek tesviyesi, sulama ve aydınlatma altyapısı yapıldı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından araziye, 230 adet yetişmiş portakal ağacı dikildi. Dikilen portakal ağaçları da, açılacak olan yolların güzergâhından ve konut yapılacak arazilerden köklerinden sökülerek, Şafak Mahallesi’ndeki yeni yaşam alanına taşınarak, yakacak odun olmaktan kurtarılmış oldu. Şafak’a 37 bin m2 portakal bahçesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü işçileri, çim ekimini de yaparak, 37 bin m2 alandaki yeşillendirme çalışmasını tamamlanmış oldu.

Ekilen çimlerin yeşermesiyle de, bir kaç ay öncesine kadar devasa moloz yığınlarından dolayı çevre kirliliğinin yaşandığı 37 bin metrekare alan, yemyeşil bir bahçeye dönüştü. “Çocuklar için yeşil bir vaha olacak” Başkan Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz aylarda park alanını ziyaretinde şu açıklamayı yapmıştı: Şafak Mahallemize, 37 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir yeşil alan ve içerisinde 300 adet yetişmiş portakal ağacından oluşan güzel bir bahçe yaptık. Bu bahçe ile Antalya’mızın sembolü olan portakalı da mahallemizde yaşatmış olacağız. Bu park, aynı zamanda yeşil dokusuyla da güzel bir Anadolu Bahçesi olacak. Bu özellikleriyle portakal bahçemiz, çocuklarımız başta olmak üzere mahalle sakinlerimiz için adeta yeşil bir vaha olacak.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Trabzonspor 14 20
9. Malatyaspor 12 19
10. Göztepe 14 18
11. Kasımpaşa 13 18
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 13 21
8. Celta de Vigo 14 19
9. Athletic Bilbao 15 18
10. Cádiz 14 18
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 15 15
14. Levante 14 15
15. Eibar 14 15
16. Elche 13 15
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12