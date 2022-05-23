Kepez Mobil Sağlık Merkezi Akseki’de

Kepez Belediyesi’nin Mobil Kanser Tarama Tır’ı Akseki Kaymakamlığı önünde, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması yapıyor.

Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan gezici kanser taraması devam ediyor. ‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ mottosuyla yol çıkan Kepez Belediyesi, gezici kanser tarama hizmetini ‘Mobil Kanser Tarama Tırı ile Antalya’nın ilçelerine de taşıyor. Program çerçevesinde Akseki ilçesinde hizmet verecek olan Mobil Kanser Tarama Tır’ı, 23-24-25 Mayıs tarihlerinde kadınlarında en çok görülen 3 kanser türü için meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama testleri gerçekleştiriyor. Saat 09.00 ve 17-00 arasında hizmete başlayacak olan Mobil Kanser Tarama Tır’ı, test ve taramalar belirli yaş aralığına göre yapılıyor. Meme kanseri için 40-69 yaş aralığı, Rahim Ağzı Kanseri için 30-65 yaş aralığı, Bağırsak Kanseri için 50-70 yaş aralığında sağlık tarama testleri uygulanıyor. Kepez Belediyesi’nin kanser tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Belediye Sağlık Merkezi’nin telefon hattından gerekli bilgilere ulaşabilecekler.