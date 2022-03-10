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Kepez Kitap Fuarı’nda, ney sesi ile bütünleşen söyleşi

Yazar Neyzen Hakan Mengüç, 4. Kepez Kitap Fuarı’nda okurlarıyla söyleşi ve imza gününde buluştu. Mengüç’ün, tasavvufun derinliklerine inilen, ney sesi ile bütünleşen söyleşisi ilgi gördü.

ANTALYA 10.03.2022, 11:12
Kepez Kitap Fuarı’nda, ney sesi ile bütünleşen söyleşi

Yazar Neyzen Hakan Mengüç, 4. Kepez Kitap Fuarı’nda okurlarıyla söyleşi ve imza gününde buluştu. Mengüç’ün, tasavvufun derinliklerine inilen, ney sesi ile bütünleşen söyleşisi ilgi gördü.

Kepez Belediyesi’nin 4-13 Mart tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlediği 4. Kepez Kitap Fuarı yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yazar Neyzen Hakan Mengüç’te, söyleşi ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Kaleme aldığı eserlerinde hayata dair önemli ipuçları veren yazar Hakan Mengüç, muhteşem bir söyleşi ile okurlarıyla buluştu. Mengüç, ney üfledi, tasavvufun derinliklerine indi.

“Dert insanlara yol gösterir”

Dünya Kadınlar Günü’nü, Neşet Ertaş’ın “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” sözleriyle kutlayan Mengüç, söyleşiye de Mevlana’nın, “Ey insan başına gelen olaylar seni kahretmek için değil, aslında olgunlaştırmak ve kemale erdirmek için vardır” diyerek başladı. Mengüç, “ Bazen hayatımızın dert dönemlerinde, sıkıntı dönemlerinde bunu göremiyoruz. Bugünkü kişiliğinize bakın, kişiliğinizi yaşadığınız mutluluklar değil, yaşadığınız acılar oluşturmuştur. Bazen doğru insanları tanıyabilmenin tek yolu yanlış insanlarla karşılaşmaktır. O yüzden Mevlana, dert insanlara yol gösterir der” dedi.

“Zahmetin içinde rahmeti görmeli”

Söyleşisini hayatın içinden kesitlerle örneklendiren Yazar Hakan Mengüç, “Kalp cihazında yukarı aşağı çizgiler, ölmüş birinin kalbinde de düz bir çizgi görürsünüz. Eğer hayatınızda inişler çıkışlar varsa yaşıyorsunuz demektir. Eğer hayatınız dümdüz gidiyorsa dikkat edin ölmüş olabilirsiniz. Olgun insan hayatı tüm iniş çıkışlarıyla kabul eden, inişler ve düşüşlerdeki hediyeyi görebilendir. Mevlana ne diyor, ‘Kabuğu kırılmış sedef üzüntü vermesin sana içinde inci vardır. Bizde inşallah hayatımız boyunca o olayların, zahmetlerin içinde rahmeti görebiliriz” diye konuştu.

“Su gibi aziz ol”

Yazar Neyzen Hakan Mengüç, bu güzel söyleşiyi neyin buğulu sesiyle bütünleştirerek, “Vazgeçtim, Aşk ve Uzun İnce Bir Yoldayım” dedi. Sufilerin birbirine neden su gibi aziz ol dediklerini de açıkladı. Suyun akmak istediğini ve akan suyun berrak olduğunu belirten Mengüç, “Sufiler derki; iki günü aynı olan ziyandadır. Dünden bugüne yeni bir şey yapmadıysan, kendini geliştirmediysen, Okumadıysan, korktuğun bir şeyi yapmadıysan, hayret etmediysen dünden bir farkı yok bugünün. 30 yaşına gelmiş birisi ortalama 10 bin gün yaşamış oluyormuş. Birbirinden aynı 10 bin gün yaşamışsanız aslında siz bir gün yaşamışsınızdır. O yüzden hayat aldığımız nefeslerin toplamı değil, nefesimizi kesen anların toplamıdır. Hayret ettiğimiz, şaşırdığımız, korktuğumuz bir şeyleri yaptığımız anların toplamıdır. Dünden farklı bir şey yapmak istiyorsanız ya yeni bir bilgi öğrenin, ya hayret edeceğiniz bir şey yapın, ya da korktuğunuz bir şeyin üzerine gidin” ifadelerine yer verdi.

Hakan Mengüç’ün okumaktan suya, affetmekten hayatta yapılan seçimlere, değişmekten aşka kadar hayatımızın içindeki konuları ele aldığı söyleşisi okurları tarafından büyük ilgi gördü.

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