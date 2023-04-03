Kepez Huzurevi atölyeleri rengârenk

Kepez Belediyesi’nin Şefkat ve Huzurevi sakinleri farklı alanlardaki atölye çalışmalarına katılarak keyifli vakit geçiriyorlar.

Yaşlılara kalıcı ve geçici süreli hizmet sunan Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi sakinleri, çeşitli alanlarda yapılan atölye çalışmalarına katılarak hoşça vakit geçiriyor. Kütükçü Mahallesinde modern sosyal belediyecilik anlayışıyla inşa edilen Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi, misafirlerine sunduğu atölye çalışmalarıyla ilgi alanlarını keşfetmelerini ve becerilerinin farkına varmalarını sağlama imkânı sunuyor. Kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak amacıyla her gün çeşitli atölye çalışmaları düzenleyen Şefkat ve Huzurevi, alanında uzman hocalarla birlikte ince kas motor becerilerini korumayı hedefliyor. Şefkat ve Huzurevi bu hedefle misafirlerinin duygu ve düşüncelerini eserlere yansıtmayı, el, göz, kulak ve beynin koordinasyonlarının devamını sağlamayı, bilek kaslarının hareket kabiliyetlerini ve parmak fonksiyonlarını kullanabilme yeteneklerini koruyor.

Kepez’in 5 yıldızlı şefkat ve huzurevi

Kütükçü Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki 2400 metrekarelik alan üzerine kurulu Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi, ikişer kişilik odaları ile 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor. Şefkat ve huzurevinde, televizyon odaları, hobi atölyeleri, kütüphane, dinlenme ve sohbet mekânlarının yanı sıra, bahçeli kafeterya, revir, hemşire odası, ibadethane, yemekhane, psikolog ve diyetisyen odaları, çamaşırhane, idari ofisler ile 50 yatak kapasiteli ikişer kişilik yatak odaları bulunuyor.

Mimarisi Darülaceze’den esinlenildi

Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nin yapımında İstanbul’daki tarihi Darülaceze mimarisinden esinlenildi. Şefkat ve Huzurevi, modern ve klasik Türk mimarisi izleri de taşıyor. Çok katlı, sıkışık, bunaltıcı yapılar yerine, tek katlı, iç bahçesinde dinlenme yerleri, yürüyüş parkurları, pasif sporların yapılacağı alanlar ve kamelyaların olduğu huzurlu bir mekân olarak tasarlanan tesis, mimari yönden huzur veren yapısıyla dikkati çekiyor.