Kepez hız kesmiyor

Sahasında ağırladığı Niğde Anadolu’yu 2-0 yenen Kepez Belediyespor, üst lige çıkma yolunda hız kesmiyor.

TFF 3’üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 2-0 yenerek üst lige çıkma hedefinde bir adım daha attı. Hasan Doğan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın gollerini dakika 19’da Yunus Özdemir ile dakika 93’de Ali Sinan Gayla attı. Grubun 19 puan ile birincisi Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü’nü 1 puan gerisinden takip eden Kepez Belediyespor, sezon sonunda play-off’lara kalarak TFF 2’inci lige çıkma iddiasını güçlendirdi.

Taraftar hiç susmadı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye meclis üyeleri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve TFF temsilcilerinin protokolden izlediği karşılaşmada, tribünleri dolduran taraftar 90 dakika boyunca tezahürat yaptı. Karşılaşma sonunda takımı tribüne çağırıp alkışlarla teşekkürlerini sunan taraftar, takım kaptanı Enes İlhan Yüksel’i ayrıca çağırıp 3’lü çektirdi.