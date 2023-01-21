Kepez Efeler’den 3 puan hesaplıyor

Grup lideri Kepez Belediyespor, kendi sahasında oynayacağı Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nden 3 puan alma hedefiyle sahaya çıkacak

Üçüncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, yarın kendi sahasında oynayacağı Efeler 09 Spor Futbol Kulübü’nden 3 puan alma hedefiyle sahaya çıkacak. Grubunda 34 puan ile lider Kepez Belediyespor, Hasan Doğan Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak maça iyi hazırlandı. Takımını sıkı bir antrenman programına sokan Teknik Direktör Şakir Filiz, oyuncularından her maçı finalmiş gibi düşünmelerini istedi. Kalan 17 maçı tek tek değerlendiren Filiz, mevcut kadrosunu koruyarak başladığı ikinci yarı sonunda olabilecek en iyi yerde olma hesapları yapıyor.